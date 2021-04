Il Covid non ferma Luiz Adriano: l’ex Milan la combina grossa

Luiz Adriano la fa grossa: positivo al Covid viola la quarantena, ma nel parcheggio accade qualcosa…

Ancora una storia incredibile dal Sud America. Dopo l’arresto di Fredy Guarin, anche Luiz Adriano, positivo al Covid, rimane coinvolto in un fattaccio. L’ex Milan, ora al Palmeiras, è in quarantena a causa del contagio, ma ha deciso di violare le restrizione per accompagnare la madre in un grande supermercato di San Paolo. Nel parcheggio però accade l’imprevisto.

All’uscita del centro commerciale l’attaccante ex Milan rimane coinvolto in un incidente stradale che ha rischiato di ferire gravemente un passante. E’ scoppiata la bufera in Brasile, perché Luiz Adriano era positivo al Covid e non ha rispettato le procedure previste. Le sue scuse sono servite a poco, perché in patria la situazione d’emergenza è grave, ed oltre aver violate le leggi vigenti, l’ex Milan ha rischiato di combinarla grossa.

Luiz Adriano ha il Covid ma resta coinvolto in un incidente: cosa è accaduto

Tutto è accaduto lunedì. L’attaccante, positivo al Covid, ha violato l’isolamento per accompagnare la mamma in un importante centro commerciale di San Paolo. All’uscita dallo Shopping Center di Bourbon accade l’imprevisto. L’attaccante distrattamente investe con la macchina un pedone, che cade al suolo e riporta alcune ferite, fortunatamente non gravi, al volto.

Il brasiliano decide di prestare soccorso all’uomo, che poi è immediatamente trasportato in ospedale per le cure del caso. In Brasile però Luiz Adriano è al centro delle accuse, nonostante un messaggio di scuse giunto via Instagram. “Ho sbagliato e non avrei dovuto violare le restrizioni – ha affermato l’ex Milan – ma ho accompagnato mia madre che non sa guidare al supermercato e sono rimasto in macchina con la mascherina”.

Non è bastato. Luiz Adriano è infatti asintomatico ma positivo al Covid, e in patria è bersaglio delle critiche. Ne ha combinata un’altra il centravanti del Palmeiras, che rischia una pesante accusa dopo aver investito un passante che procedeva in bicicletta.