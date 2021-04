Lettera di Guarin dopo la rissa col padre e l’arresto: si difende così -VIDEO

Fredy Guarin ha affidato ad una lettera le sue spiegazioni dopo l’assurda rissa con il padre e l’arresto. Un messaggio a chi lo sostiene e un invito accorato.

Un episodio assurdo, che ha fatto discutere e creato scalpore. Fredy Guarin è stato arrestato a Medellin dopo una rissa violenta quanto assurda. La vicenda ha coinvolto il centrocampista ex Inter e suo padre, ed è stata filmata in due video che ha fatto molto discutere. Il calciatore è infatti ripreso in uno stato di alterazione dovuta forse all’uso di alcolici e con addosso ancora i segni di una violenta colluttazione. C’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine colombiane per placare l’ira del calciatore dei Millonarios.

L’episodio ha fatto molto discutere in Colombia, e dopo alcuni giorni di silenzio accompagnato dalle polemiche in patria, il centrocampista è tornato a parlare. Lo ha fatto con un comunicato stampa che è una lettera aperta per provare a spiegare i motivi del suo comportamento. Un messaggio accorato in cui chiede rispetto, e prova a svelare un lato umano rimasto nascosto dopo le brutte immagini della colluttazione avuta con il padre.

Guarin la lettera dopo l’assurda rissa con il padre: il video però alimenta le polemiche – I VIDEO

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/ZTOho034SW — Fredy guarin (@fguarin13) April 4, 2021

Un passato importante con l’Inter e l’interesse della Juventus. Una carriera che lo ha visto protagonista in tre continenti, e a vivere esperienze sempre da leader della mediana. Fredy Guarin è un calciatore che prima di tornare in patria ha giocato in Serie A, nel Porto, al Boca, in Francia e anche in Cina. Un calciatore sempre molto richiesto per la sua corsa e la qualità. Un centrocampista dotato di gran senso tattico ed un violento tiro dalla distanza. La sua esperienza in campo però potrebbe essere terminata, perchè Guarin rischia di pagare a caro prezzo la rissa con il padre e l’arresto immediato.

Troppo crudo e violento il racconto del video, con il calciatore che esce insanguinato dall’abitazione del padre e in evidente stato di alterazione. Alle immagini ne seguono altre, meno diffuse, in cui il centrocampista colombiano viene addirittura trasportato in barella.

Immagini che testimoniano uno scontro duro e che hanno spinto Guarin a scrivere un comunicato che è forse più una lettera accorata per difendere la sua famiglia. “E’ una partita difficile ma la vincerò. Chiedo rispetto per la mia famiglia e i miei figli, e ringrazio gli amici, i compagni e coloro i quali sono al mio fianco in questo momento”. Queste sono alcune frasi di un comunicato in cui prova a spiegare l’assurda rissa con il padre. Fredy Guarin però potrebbe avere definitivamente chiuso nel peggiore dei modi una carriera da giramondo del calcio.