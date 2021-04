Juve Napoli, De Laurentiis “esulta” per la sconfitta: rivolta social – FOTO

Juve Napoli era una partita già decisiva per la lotta Champions: De Laurentiis commenta la sconfitta con un doppio tweet che ha scatenato la furia dei tifosi.

Si ferma almeno momentaneamente la corsa Champions del Napoli, che contro la Juve ha incassato una sconfitta pesante. Non nel risultato, ma di certo nei punti che i bianconeri guadagnano sui partenopei. Pirlo vola a più tre sui campani, che sono quinti e dovranno recuperare immediatamente smalto per non perdere il treno dell’Europa che conta. La sconfitta del Napoli contro la Juve non ha però sconvolto i piani della squadra e di De Laurentiis, che come spesso accade ha “cinguettato” su Twitter.

Un doppio post, cancellato e poi riscritto a causa di un errore, con un contenuto che non ha fatto felici i tifosi. Contrariamente al solito De Laurentiis non ha tuonato contro il Napoli per il 2-1 incassato dalla Juve, anzi. Il presidente ha provato a riportare serenità nell’ambiente partenopeo, che però non ha gradito la forma usata dal numero uno del club per commentare la partita.

Juve Napoli, tifosi contro De Laurentiis: “Ti diverti solo tu”

Bravi ragazzi. Ne siamo usciti a testa alta e soprattutto mi sono divertito fino alla fine…bravi tutti! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 7, 2021

Poche parole, di incoraggiamento, come del resto dovrebbe fare un presidente quando la sua squadra è in corsa per un obbiettivo importante. De Laurentiis ha provato a ridare fiducia al Napoli dopo il ko incassato dalla Juve, ma la forma utilizzata per lanciare il suo messaggio non ha convinto i sostenitori campani. “Bravi ragazzi – ha scritto il presidente -. Ne siamo usciti a testa alta e soprattutto mi sono divertito molto fino alla fine“.

beato a te che ti sei divertito Pres. — • Matteo • (@MatteoDiGiovan8) April 7, 2021

Un modo forse per sottolineare l’impegno profuso dalla squadra fino al novantesimo. Il suo tweet però ha scatenato la rivolta dei tifosi partenopei, preoccupati da qualche elemento in rosa e da una classifica che vede al momento la squadra fuori dalla zona Champions.

Scusa preside ‘ ma quale partita hai visto ? — alberto caiazza (@CaiazzaAlberto) April 7, 2021

Addirittura divertito… Ma Vat coc — DANIELE VEDA (@13Veda79) April 7, 2021

Nel mirino Gattuso, ma anche Hysaj, e c’è anche chi si chiede se il suo messaggio sia un presa in giro. Quel “mi sono divertito” di De Laurentiis dopo una sconfitta contro la Juve è sembrato eccessivo ai sostenitori partenopei, che hanno invaso l’account per commentare la sua pubblica uscita. E quel “fino alla fine”…

Mettiamoci un altro "Fino alla fine" — Matty (@mattyynho97) April 7, 2021

Una curiosità. Prima del messaggio, il presidente ne aveva postato un altro con un evidente refuso. Un errore dovuto sicuramente alla velocità nel battere sulla tastiera. Non è sfuggito neanche quello.