Juventus, Buffon dice addio: corsa a due per sostituirlo

In casa Juventus è tanta l’incertezza per quanto riguarda non solo l’esito di questa stagione, ma anche il parco giocatori che rappresenterà i bianconeri nella prossima annata calcistica. Tanti sul piede di partenza, tra di loro anche Gigi Buffon.

Dopo due ulteriori stagioni alla Juventus, che hanno seguìto l’annata in Francia al PSG, Gigi Buffon si appresta a dire nuovamente addio ai colori bianconeri. O almeno così riferiscono varie fonti di mercato che parlano della possibile partenza del numero 77 bianconero al termine di questo campionato alla scadenza del suo contratto.

Sarebbe il secondo saluto alla Juventus, dopo quello che avvenne nel 2018 e che a detta di molti avrebbe anche significato addio al calcio. Invece la stagione al PSG per competere ancora ad alti livelli, prima del ritorno a Torino per cercare di firmare quanti più record di longevità possibili in Serie A. A poche settimane dalla scadenza del contratto sembra che non ci sarà un nuovo rinnovo per un ulteriore anno, e si aprono sia per lui che per la Juve varie possibilità per il futuro.

Buffon sembra intenzionato a voler giocare ancora, ma dipenderà molto dalle offerte che riceverà nelle prossime settimane. Non è escluso comunque che possa appendere i guanti al chiodo, mentre rimane sempre acceso un lumicino legato al possibile rinnovo.

In casa Juve però si cerca di guardare al futuro, e per il nuovo ruolo di vice si pensa a un possibile ritorno. Sul taccuino di Paratici infatti ci sono Audero (ex Primavera Juve) e Perin (già secondo di Sczeszny due anni fa).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Juve, Demiral è negativo al Covid

Calciomercato Juventus: corsa a due per il dopo Buffon

A meno di clamorosi ribaltoni di mercato Sczeszny rimarrà numero uno della Juventus. Difficile infatti un eventuale accordo con Donnarumma, considerando che Raiola per Gigio chiede non meno di 8 milioni di euro a stagione. Il polacco, tolto il recente periodo non fortunato, è stato comunque una certezza dei bianconeri nelle ultime stagioni e tale dovrebbe rimanere anche il prossimo anno.

Per il ruolo di suo vice Paratici ha in cima alla lista due nomi: Audero della Samp e Perin del Genoa. In entrambi i casi si tratterebbe di un ritorno a Torino. Il portiere blucerchiato infatti viene dal vivaio della Juve e ha giocato nella Primavera dei bianconeri, Perin invece due stagioni fa fu secondo proprio del polacco.

Aggiornamenti importanti sono comunque attesi nelle prossime settimane.