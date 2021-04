Juventus Napoli, formazioni ufficiali: Pirlo sceglie Buffon

Le formazioni ufficiali di Juventus e Napoli, pronte a scendere in campo alle ore 18.45: quante sorprese tra le scelte degli allenatori.

Finalmente in campo. Dopo 6 mesi, Juventus e Napoli disputano all’Allianz Arena la terza giornata di Serie A. Gli obiettivi da inizio campionato sono cambiati totalmente. A ottobre, entrambe le squadre competevano per il titolo, ma ad oggi non c’è storia. L’Inter è in fuga e i bianconeri e gli azzurri sono alla ricerca del posto in Champions League.

Questo scontro diretto sarà molto importante per i due allenatori – ex compagni di squadra al Milan e Campioni del Mondo 2006 – visto che si giocano un’importante fetta del proprio futuro. Al momento hanno vinto una gara a testa. Pirlo la finale di Supercoppa; Gattuso il ritorno – giocato al Diego Armando Maradona – qualche mese fa. Oggi i tre punti peseranno come un macigno. Ecco le scelte dei due tecnici: le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli

Leggi anche >>> Sky Dazn tra i due litiganti Cairo gode: accordo siglato



Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli: Buffon preferito a Szczesny

Sono state appena confermate le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, e non mancano grosse sorprese tra i ventidue titolari. Infatti, Andrea Pirlo ha optato per Gigi Buffon tra i pali, lasciando in panchina Szczesny. Forse una scelta tecnica, visto gli errori nel derby di Torino. Una grande chance per il portiere italiano, che accumula la sua sesta presenza in campionato. A centrocampo è stato confermato Rabiot al fianco di Bentancur. In panchina, invece, i tre giocatori puniti nello scorso weekend per la festa a casa di McKennie. In attacco confermati Cristiano Ronaldo e Morata.

Gennaro Gattuso risponde con Rrahmani titolare preferito a Maksimovic. Stesso discorso per Hysaj, titolare a sinistra al posto di Mario Rui. Torna anche Lozano dal primo minuto, fuori invece Osimhen. Ovviamente, a difendere i pali ci penserà nuovamente Meret, vista l’indisponibilità di Ospina, ancora infortunato alla mano. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli:

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.