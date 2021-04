Vinicius, una doppietta affonda il Liverpool: il Real Madrid se lo gode

Vinicius si è preso definitivamente il Real Madrid con la la doppietta al Liverpool in Champions.

Il Real Madrid ha battuto 3-1 il Liverpool nell’andata dei quarti di finale di Champions League, grazie a una brutta prestazione della difesa dei Reds, ma anche per l’ottima partita da parte di Vinicius Jr.

L’attaccante brasiliano, che può giocare indifferentemente a sinistra o anche a destra o al centro della trequarti, ha messo a referto una doppietta. A stupire, sono state le sue doti da velocista che hanno messo in difficoltà il Liverpool di Klopp, quando c’erano lanci in profondità da parte di Kroos o Modric.

Vinicius, quindi, ha saputo sfruttare al meglio la sua tecnica contro la difesa dei Reds, e il Real Madrid ringrazia. Difatti, è arrivato al 3 gol in questa Champions League, e ha proiettato i suoi verso la semifinale.

Vinicius, le aspettative diventano realtà

La stella di Vinicius Jr ha brillato in occasione dei quarti di Champions League, grazie anche al fatto che il Real Madrid lo ha saputo aspettare. Infatti, è stato pagato 45 milioni di euro nel luglio del 2018, e da allora è subito entrato in prima squadra, senza passare dal Castilla.

L’attaccante brasiliano, però, non ha impressionato nelle prestazioni, così come anche il Real ha avuto una stagione non all’altezza, a causa dell’addio di Ronaldo e Zidane. Nel 2019/2020, poi, Vinicius ha giocato ancora di più, ma non ha fatto granchè.

Nell’ultima annata, ancora, l’esterno d’attacco è migliorato certamente, soprattutto nei numeri, visto che è arrivato già prima della fine della Liga a 3 gol, il suo massimo ottenuto l’anno scorso. Adesso, però, ha superato il suo apice anche in Europa, arrivando al momento a 3 reti.

Vinicius del Real Madrid, dunque, forse con la doppietta al Liverpool, è esploso definitivamente. Zidane e il club, hanno saputo aspettarlo, e adesso con il Clasico e il ritorno di Champions da affrontare, il brasiliano può entrare nel novero dei migliori giocatori del mondo.