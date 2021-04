Granada-Manchester, Rashford: il gol è strepitoso – VIDEO

Un gol incredibile di Rashford ha aperto le danze in Granada-Manchester: la sua rete è fra le più belle di questa edizione di Europa League.

Semplicemente strepitoso. il gol di Marcus Rashford in Granada-Manchester United è un saggio di qualità, rapidità e potenza. Il calciatore dei Red Devils ha regalato il vantaggio agli inglesi con una vera e propria meraviglia che resterà di certo fra le reti più belle di questa edizione di Europa League. Un vero e proprio gol capolavoro per Rashford, che ha sbloccato il Manchester in un momento delicato del match con il Granada. Non lo dimenticherà facilmente, perché l’azione dei Red Devils è durata meno di 10 secondi. Il tempo di attraversare il campo con uno strepitoso lancio di Lindelof e trasformare una palla impossibile in uno dei gol più belli della sua carriera.

Manchester-Granada, il gol di Rashford è una perla preziosa

E’ il minuto numero 31 e la squadra di Solskjaer non aveva ancora mai calciato nello specchio della porta avversaria. Partita delicata in Spagna, contro una squadra ostica, brava a chiudersi per tentare di ripartire. Nell’occasione meno limpida però Lindelof ha innescato il calciatore più pericoloso degli inglesi. Rashford legge in anticipo un lancio di 70 metri da parte del compagno, brucia sullo scatto un difensore del Granada e dopo uno stop da grande campione supera per il gol il portiere avversario, siglando il vantaggio del Manchester.

La velocità con cui ha superato l’avversario è clamorosa, ma la bellezza del gol è nello stop. L’attaccante inglese ha addomesticato con una semplicità incredibile una palla in arrivo da 70 metri, e dopo averla difesa, son semplicità la ha trasformata nella rete più bella fino a questo momento della Europa League 2020-21. Chapeau.