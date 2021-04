Ajax Roma, infortunio per Spinazzola: problema muscolare

Ajax Roma perde per infortunio Spinazzola, grande protagonista fino al minuto numero 24: guaio muscolare per il migliore in campo dei giallorossi.

Ajax Roma era senza dubbio la gara di Leonardo Spinazzola, che si è però fermato a causa di un infortunio. Un guaio pesante per Fonseca, perché l’ex Juventus fino al 24′ era stato indubbiamente il migliore in campo. Ha contenuto Antony, l’uomo più pericoloso degli olandesi, e lo ha costretto più volte a ripiegare in difesa per contrastare il suo strapotere sulla fascia. Ajax Roma ha perso quindi Spinazzola per infortunio e il problema muscolare tiene in ansia i giallorossi.

L’esterno ha creato tanti pericoli ai lancieri di Amsterdam in avvio, e proprio nell’azione che avrebbe potuto propiziare il vantaggio si è fermato. Nel tentativo di servire Dzeko dopo un contropiede, il calciatore ha avvertito un problema muscolare. Ha provato a rimanere sul terreno di gioco, ma al primo movimento ha richiamato la panchina per chiedere la sostituzione.

Leggi anche: Ajax Roma fa male alla vista: le divise delle squadre saranno speciali

Ajax Roma, le condizioni di Spinazzola dopo l’infortunio

Primo tempo sfortunato per la Roma, che nella tana dell’Ajax ha incassato un pesante gol da Klassen e ha perso Leonardo Spinazzola. L’uomo più pericoloso di Fonseca ha abbandonato il campo dolorante, e non sono state utili neanche le cure mediche. L’esterno si è toccato immediatamente la gamba sinistra e il problema non è da poco. Potrebbe trattarsi di un guaio al flessore del quadricipite, che sarà valutato già domani in mattinata.

Fonseca perde il miglior esterno sinistro italiano, che in una stagione condizionata dai tanti stop ha comunque fatto la differenza in diverse partite. Anche in un discreto primo tempo della Roma contro l’Ajax Spinazzola era stato in grado di creare pericoli, ma l’infortunio lo ha costretto ad abbandonare il campo. Ora Fonseca attende notizie dai controlli medici che saranno effettuati nelle prossime ore e spera di non dover rinunciare a lungo ad uno dei calciatori migliori in rosa.