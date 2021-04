Juventus, futuro incerto per Dybala: parla l’agente Antun

In casa Juventus continua a tenere banco la questione legata al futuro di Paulo Dybala. La Joya è tornata al gol dopo quasi tre mesi e nelle ultime otto di campionato vuole riprendersi il suo posto in squadra.

Un ritorno con il botto per Paulo Dybala. Il calciatore argentino, assente dal campo per quasi 3 mesi, ha bagnato con un gol decisivo il suo definitivo recupero. Entrato a partita in corso contro il Napoli, sono bastati 5 minuti all’attaccante per segnare la rete del 2-0: un gol significativo, per lui così come per la Juventus. Ora, nelle ultime otto gare di campionato, l’obiettivo di tornare importante per la causa bianconera come mai quest’anno è stato.

Da un anno e oltre si parla del suo rinnovo di contratto: nelle ultime settimane la pista sembra essersi raffreddata e probabilmente gli eventuali discorsi verranno ripresi al termine della stagione con, sperano in casa Juve la qualificazione in Champions League ottenuta. Dybala aspetta la Juve, la Juve aspetta il finale di campionato e poi si siederà al tavolo delle trattative. Oggi, però, l’intenzione di Paratici sembra precisa: vendere l’ex Palermo per ottenere un’importante plusvalenza a un anno dalla scadenza del contratto.

Del futuro di Dybala ha parlato il suo agente Antun.

Juventus, Antun: “Futuro Dybala? Non ci pensiamo”

Intercettato da Tuttojuve l’agente di Dybala, Antun, ha voluto chiosare parlando del futuro del suo assistito. Il procuratore ha speso belle parole per l’attaccante, lodandolo per la reazione avuta dopo le recenti difficoltà. “La sua prestazione contro il Napoli è per forza di cose positiva. Dybala è più forte degli infortuni. Futuro? Non ci pensiamo“, si è limitato ad affermare il procuratore dell’attaccante della Juve.

Testa al presente per il nazionale argentino, che nelle ultime otto partite vuole riscattare una stagione partita male e in ritardo (per l’infortunio subìto nella fase finale della scorsa stagione), e proseguita forse peggio tra prestazioni insufficienti e altri problemi fisici.

La prossima opportunità forse già domenica, quando Pirlo potrebbe schierarlo titolare nella gara interna contro il Genoa. La Joya è data in vantaggio su Morata per un posto dal primo minuto al fianco di Cristiano Ronaldo.