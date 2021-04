Juventus-Napoli, Chiesa mette il turbo: registrata super velocità

Grande protagonista dell’ultima gara di campionato, Federico Chiesa in questo 2021 si è ritagliato uno spazio importantissimo alla Juventus. Contro il Napoli un assist e tante giocate importanti, e un ‘record’ di velocità pazzesco.

Federico Chiesa super star. L’esterno della Juventus ha conquistato tutti in casa bianconera e, dopo un arrivo avvenuto tra lo scetticismo generale, in pochi mesi si è ritagliato con Pirlo un ruolo fondamentale nello schieramento tattico dei campioni d’Italia. L’ex Fiorentina ora è l’uomo in più di questa Juve: dribbla, corre, difende, crossa e segna, tutto quello che si può chiedere a un’ala moderna con l’abnegazione tipica di chi sa soffrire.

Contro il Napoli l’ennesima prestazione maiuscola di Chiesa: assist al bacio per Ronaldo e tantissime altre giocate che lo hanno reso protagonista indiscusso del match. Altra gara da 7 e mezzo in pagella pieno per l’ex Fiorentina che a breve verrà ufficialmente riscattato da Paratici. La Juve del futuro, insomma, ha un punto fermo dal quale poter ripartire e si chiama Federico Chiesa.

Il numero 22, tra l’altro, durante il match di mercoledì ha fatto registrare anche un’incredibile picco di velocità. Lanciato in campo aperto Chiesa ha raggiunto i 35 chilometri orari, stando ai dati forniti dalla Lega.

Chiesa, alla Juventus è “incredibile veloce“

“Incredibile veloce“, così lo ha ribattezzato il suo compagno di squadra Demiral al termine della gara contro il Napoli. Un commento di quelli tipici del turco che, su Instagram, ha voluto complimentarsi a modo suo per la grande prestazione del suo giovane compagno. E incredibilmente veloce Chiesa lo è stato davvero, risultando il giocatore ad aver raggiunto il picco di velocità massima durante il match. Più di Cuadrado e Morata, tanto per citare due giocatore che eccellono in questo fondamentale.

With 12 Goals, 7 Assists and 3 Penalty won, Federico Chiesa has been directly involved in 22 goals this season for Juventus. Baller. 🔥 pic.twitter.com/StDKqqLSE7 — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) April 3, 2021

Ora in casa Juventus tutto è pronto per il riscatto dell’esterno viola: Chiesa sarà l’uomo dal quale ripartire per il futuro, già eletto dai tifosi bianconeri come giocatore pilastro della squadra che verrà. Parafrasando una celebre frase di Rudi Garcia, la “Chiesa” è finalmente al centro del villaggio, ma quello bianconero.