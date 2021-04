Pau Lopez, per una notte si riprende la Roma…ma il mercato si scalda

Pau Lopez si è riscattato contro l’Ajax dopo tante partite con brutte prestazioni. Però, la sua esperienza con la Roma sembra al capolinea.

La Roma è riuscita a battere per 2-1 l’Ajax a Amsterdam nei quarti di andata di Europa League, con una grande rimonta. Sotto di un gol, la miccia della rimonta la accende il tanto bistrattato Pau Lopez, che para un rigore a Tadic. La sua parata è decisiva, infatti, i giallorossi prima pareggiano e poi passano nei minuti finali, grazie anche ai salvataggi del loro portiere.

Così facendo, lo spagnolo si è ripreso dopo diverse brutte prestazioni, soprattutto quella prima della sosta contro il Napoli, in cui era risultato imbarazzante nelle 2 reti prese dagli azzurri. Contro l’Ajax, però, Pau Lopez ha letteralmente salvato l’1-1 e ha permesso alla Roma di rimanere in partita.

Le sue parate lo mettono di diritto tra gli eroi per una partita della storia della squadra giallorossa. Tuttavia, questo non dovrebbe permettergli di rimanere a giocare nella capitale, vista la poca fiducia che infonde per via degli errori passati.

Pau Lopez, il mercato spagnolo su di lui

La stagione di Pau Lopez alla Roma, vive di molti bassi e pochi alti. Questi ultimi, si faticano a trovare oltre la prestazione incredibile come contro l’Ajax in Europa League. Anche per questo, il club capitolino si sta guardando intorno da tempo per il cambio in porta.

Con Mirante ormai 37enne e a fine carriera, chiaramente i giallorossi si sono buttati nella corsa per due delle migliori saracinesche del campionato, ovvero Musso dell’Udinese e Cragno del Cagliari. Ma, anche Pau Lopez ha il suo mercato.

Dalla Spagna, infatti, ci sono diverse squadre che lo riporterebbero volentieri in patria. Real Betis, Espanyol e Granada, sarebbero liete di accoglierlo, soprattutto le prime due che lo hanno già avuto tra i pali.

Pau Lopez, dunque, nonostante la grande prestazione contro l’Ajax in Europa League, dovrebbe lasciare la Roma a fine stagione. Voci dalla Spagna, vedono alcuni club spagnoli su di lui, ma attenzione anche a possibili inserimenti in trattative, per arrivare a portieri che giocano in Serie A.