Maxime Lopez, stagione del riscatto col Sassuolo: avanti insieme

Maxime Lopez del Sassuolo sta disputando un’ottima stagione. In più, è vicino al riscatto dal Marsiglia.

Il Sassuolo, nonostante le difficoltà avute a partire da gennaio 2021, soprattutto in termini di continuità di risultati, sta disputando una buona stagione. Ciò, anche per merito di uno dei suoi acquisti della sessione estiva, ovvero Maxime Lopez.

Il centrocampista classe 1997, è arrivato proprio sul finale del mercato di ottobre, dal Marsiglia. Questo, tramite la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrà essere esibito ai francesi nella prossima presenza, ammesso che Lopez giochi almeno 30 minuti. In pratica, una formalità.

Il centrocampista del Sassuolo, dunque, ha pienamente convinto De Zerbi e i suoi compagni, risultando spesso titolare e decisivo in campionato. Infatti, ha calcato i campi da gioco per ben 21 volte in Serie A, di cui 14 dal primo minuto.

Lopez, la ritrovata felicità con De Zerbi

Maxime Lopez al Sassuolo ha ritrovato la giusta felicità, che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle il brutto periodo di Marsiglia. Infatti, nella scorsa stagione con i francesi, complice l’interesse del Barcellona, il centrocampista ha passato i primi sei mesi senza riuscire a dare la stessa qualità dell’annata precedente.

Con De Zerbi, però, è cambiato tutto. Difatti, è stato lui a convincerlo dicendogli che se voleva giocare a calcio doveva andare al Sassuolo, e così è stato. Oltre a ritrovare felicità e qualità in mezzo al campo, Lopez con i neroverdi ha ritrovato anche il gol, segnando il contro il Napoli la rete del definitivo 2-0.

Il francese, forse, aveva bisogno di staccarsi completamente dalla squadra del cuore in cui era cresciuto, e in cui pensava di poter fare grandi cose. Adesso, presumibilmente, lo aspettano ancora altre partite in cui mettersi in mostra.

Maxime Lopez del Sassuolo, dunque, è tornato a giocare a alti livelli. Magari non ci sarà più l’interessamento del Barca, ma le qualità ci sono tutte e le sta dimostrando dando regia e geometria al centrocampo della sua squadra.