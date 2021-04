Inter Sassuolo, dal rigore non dato al gol di Lautaro: bufera Var – VIDEO

Inter Sassuolo nel mirino dei tifosi dopo un altro errore arbitrale: episodio da rigore in favore dei neroverdi non visto, e sulla ripartenza fa gol Lautaro.

Anche Inter Sassuolo finisce nella bufera dopo il rigore non dato alla squadra di De Zerbi e il successivo gol di Lautaro Martinez. E’ accaduto tutto al minuto 66. De Vrij trattiene la maglia di Raspadori che si allunga visibilmente. Per Irrati non è penalty e sulla ripartenza Lukaku innesca Lautaro Martinez che firma il 2-0. Dopo un rapido check che avrebbe potuto invertire la decisione, la Var indica al direttore di gara di proseguire. Il Sassuolo era praticamente fermo in campo ad attendere un rigore evidente, mentre l’Inter con Lautaro ha siglato il gol del raddoppio.

Nulla di fatto quindi e polemiche per i calciatori di De Zerbi per una decisione che mette nel mirino gli arbitri e anche la moviola istantanea. Dopo i due penalty non concessi da Mariani in Juventus-Napoli, anche a Milano un altro caso farà discutere.

Leggi anche: Juventus Napoli, rigore non concesso a Chiesa: “Vergogna” – VIDEO

Dal rigore per il Sassuolo al gol di Lautaro: per i tifosi la Var “è il male del calcio”

Episodio che fa discutere quindi nel match fra i nerazzurri di Antonio Conte e il Sassuolo, e la decisione di non assegnare il rigore sull’azione chiusa con la rete di Lautaro alimenta le polemiche. Una scelta dubbia, resa ancora più errata forse dalla decisione della sala Var. I tifosi non ci stanno, e un campionato già condizionato dal caos tamponi, dai rinvii e da un protocollo mai del tutto rispettato, rischia di diventare ancora più confuso.

RIVEDI IL RIGORE NON DATO AL SASSUOLO E IL GOL DI LAUTARO DELL’INTER — clicca qui

Per i tifosi quanto accaduto nei due recuperi rischia di condizionare il cammino delle quattro squadre impegnate. Ai dubbi sulle decisioni a Milano, si aggiungono i gravi errori arbitrali in Juventus-Napoli. Decisioni che cambiano la classifica in un mercoledì caldissimo per la classe arbitrale. Due partite che faranno discutere, ma che sui social sono diventate già virali e hanno acceso il dibattito.

Devo essere sincero? Pensavo VAR e rigore per il Sassuolo. Però nulla e quindi LAUTARO.#InterSassuolo — Lorenzo Valerin (@LV26KS) April 7, 2021

Rigore negato anche in #InterSassuolo…ovviamente al Sassuolo, sull’1-0. — Jacopo 🔴⚫️ (@Jacop83) April 7, 2021

Per molti tifosi però i calciatori non hanno aiutato il direttore di gara a Milano, che in alcune decisioni è stato fortemente condizionato dagli atteggiamenti degli attori protagonisti in campo.