La Liga delle incertezze, compreso Messi. Al 30° turno sono addirittura quattro le pretendenti al titolo spagnolo.

Il campionato iberico è più ricco e incerto che mai. L’Atletico Madrid ha avuto prima il merito di allungare e poi il demerito di far rientrare in corsa squadre con una media non troppo irresistibile. Perché Barcellona, Real Madrid e addirittura Siviglia non sono tagliate fuori nella Liga spagnola, e la vittoria del titolo può giocarsi veramente nei dettagli.

Così l’Atletico Madrid, reduce dalla sconfitta di misura a Siviglia, è atteso dall’altra squadra della città, ovvero il Betis, a quota 46 in classifica, quinto e con desiderio di Europa League. Media bassa di punti in ogni settore di questa Liga, dove si pareggia tanto e si ottimizza poco. Un tempo era il contrario, ma il covid ha creato un segno anche nei risultati.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> L’evoluzione del torneo spagnolo

Il Barcellona dovrà approfittarne solo per il fatto di essere a un punto, ma il big match di giornata è il grande classico. La trasferta contro il Real Madrid è il crocevia di stagione, vincere o crollare definitivamente dal punto di vista psicologico. Perché è il Barcellona la squadra che ha maggiormente da perdere in questo match, preparato per sperare in un doppio sorpasso. I madrileni, invece, con l’inframezzo di Coppa Campioni hanno avuto, paradossalmente, meno tempo per concentrarsi mentalmente sull’incontro. E in alcuni casi, andare in campo più spensierati può essere la soluzione migliore.

Messi vs Real, è l’ultimo atto?

L’interesse di tutti è puntato su Leo Messi: sarà l’ultima volta che affronterà il Real Madrid con la maglia del Barcellona? Un mistero, ancora il futuro dell’argentino non sembra essere del tutto chiaro e solo il 1° aprile si è ipotizzato un passaggio clamoroso dall’altra sponda del calcio spagnolo.

Il Siviglia guarderà tutti sino al posticipo contro il Celta Vigo, giocherà di lunedì e punterà con decisione il prossimo avversario: anche arrivare alla terza posizione sarebbe oro colato.

Occhio domenica anche a Valencia-Real Sociedad. Il Valencia deve smaltire il brutto episodio di Cadice con il caso razzistico che ha fatto parlare tutto il mondo calcistico e non. La Real Sociedad è ancora piena di entusiasmo, dopo la vittoria nella finale di Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao.

Quest’ultima, in Liga, avrà la visita dell’Alaves che, dopo aver visto l’anticipo tra Huesca ed Elche, sa che il tempo degli alibi è finito già da un pezzo.

Proprio nella lotta salvezza le gare diventano una sorta di boomerang, il Valladolid vorrà staccarsi dal calderone battendo il Granada, l’Eibar riceverà in casa il Levante.

Sicuramente la Liga è uno dei tornei più incerti, si pareggia tanto, si segna poco e sembra esserci un appannamento generale. Per l’incertezza va bene così, per lo spettacolo dipende dai punti di vista.