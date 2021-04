Dybala, stallo sul rinnovo: la Juve ha un piano per l’estate

La Juve è decisa a cedere Paulo Dybala: non c’è intesa sul rinnovo, c’è solo una strada percorribile al termine della stagione.

E’ tornato al gol, dopo mesi di assenza dal rettangolo di gioco. Anche fuori dal campo non si è smesso di parlare di lui, per la bravata a casa del compagno McKennie e per la questione rinnovo. Ma una permanenza a Torino sembra impossibile. Infatti, Paulo Dybala e i dirigenti della Juve non sono riusciti a trovare un punto d’incontro per prolungare il contratto dell’argentino.

Il calciatore chiederebbe il ritocco dell’ingaggio, reputato troppo elevato dalla società. Si è arrivati ad una fase di stallo, che non fa bene né all’una né all’altra parte. L’attaccante va in scadenza nel 2022 e sembra avere le idee chiare: vuole lasciare la Juventus a parametro zero.

Leggi anche >>> Addio Juventus: dalla Spagna sicuri, Dybala scambiato col Barcellona

Dybala, la Juve pensa allo scambio: idea Icardi del PSG

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tra la Juve e Dybala c’è molta distanza tra richiesta e offerta. La società ha intenzione di cederlo quest’estate per mettere al bilancio una ricca plusvalenza. L’obiettivo principale per Agnelli ed i suoi collaboratori è quello di proporre uno scambio, molto simile a quello avvenuto per Pjanic ed Arthur la scorsa estate.

Un operazione quasi alla pari, un’attaccante per un attaccante. Tuttavia, quest’idea non alletta molto il calciatore argentino, che vorrebbe avere libertà di scelta dopo la scadenza del suo contratto con i bianconeri.

Al momento, ci sarebbero diverse squadre attente a ciò che accade tra la Juventus e la Joya. Dalla Premier League avrebbero mostrato interesse Chelsea e Tottenham, alla ricerca di goleador. E ancora il Barcellona e il PSG, con quest’ultimo propenso a offrire sul piatto un centravanti che è sempre piaciuto alla Vecchia Signora. Infatti, si tratterebbe di Mauro Icardi, voglioso di ritornare in Italia. La pista che porta l’ex bomber dell’Inter a Torino è assai tortuosa, sempre a causa del salario molto simile a quello percepito attualmente da Paulo Dybala.