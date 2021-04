È venuto a mancare quest’oggi il Principe Filippo. Il consorte della Regina aveva 99 anni ed è stato ricordato da tutti i club di Premier League attraverso dei comunicati ufficiali. José Mourinho apprende la notizia live in conferenza stampa.

Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo giugno il Principe Filippo Mountbatten. Il consorte della Regina muore a 99 anni, poche settimane dopo esser stato dimesso dall’ospedale dopo un ricovero durato quasi un mese. Recentemente il reale era stato anche operato al cuore e le sue condizioni avevano destato una certa preoccupazione a Buckingham Palace. Il Principe Carlo lo era andato a trovare direttamente in ospedale, e la sua faccia all’uscita del nosocomio era emblematica delle critiche condizioni in cui versava il padre.

Era tornato a Palazzo il Principe Filippo ma ormai la sua vita era giunta praticamente al termine. Oggi, verso l’ora di pranzo, la notizia del suo decesso che è stata accolta con grande tristezza da tutta la Gran Bretagna, ma non solamente. 8 giorni di lutto in Inghilterra e bandiere a mezz’asta in tutta la nazione. Tutte le squadre dei campionato in corso nel Paese nel prossimo turno di campionato osserveranno un minuto di silenzio.

C’è chi ha appreso la notizia della dipartita del Principe Filippo in conferenza stampa: Josè Mourinho, nel presentare la prossima partita contro il Manchester United, è stato raggiunto in sala stampa dal triste aggiornamento.

Leggi anche–> Morte Principe Filippo, il lutto della Premier League

Morte Principe Filippo, Mourinho: “Molto dispiaciuto”

José Mourinho pays tribute to Prince Philip: ‘I have deep, deep, deep, the utmost respect for the royal family, so my deep condolences’ pic.twitter.com/58kNBNApwf — Guardian sport (@guardian_sport) April 9, 2021

“Sono dispiaciuto perché ho letto una brutta notizia” ha detto Mourinho in conferenza stampa, “rivolgo le mie condoglianze alla famiglia reale, per la quale nutro un profondo rispetto“. Un Mou visibilmente dispiaciuto quello che commenta la notizia appena appresa, per di più nel bel mezzo della conferenza stampa. “Non sono inglese, ma tanti altri come me hanno il più profondo rispetto per la famiglia reale“. Ha detto l’allenatore portoghese, che ha voluto ‘ritardare’ la risposta a un giornalista che gli aveva appena posto una domanda sul match.

Qui sopra potete vedere la reazione del tecnico del Tottenham dopo aver ricevuto la news della scomparsa del consorte della Regina Elisabetta. Un minuto di raccoglimento verrà osservato nel prossimo turno di Premier League, a partire dalla gara di questa sera tra Fulham e Wolves.