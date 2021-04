Morte Principe Filippo: la Premier League ha deciso, è UFFICIALE

La Premier League ha preso la decisione ufficiale dopo la morte del Principe Filippo.

Il Regno Unito è rimasto attonito per la morte del Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II. Questa mattina il Duca di Edimburgo si è spento all’età di 99 anni, a giugno ne avrebbe compiuti 100. Da tempo non era al meglio delle condizioni, aveva affrontato di recente un’operazione e dopo un lungo stato di osservazione in ospedale era ritornato nel Castello di Windsor, la residenza reale.

E’ lutto Nazionale in Gran Bretagna. Anche il mondo del calcio piange il proprio Principe, dal 1947 al fianco della Regina in tutte le grandi manifestazioni, sportive, culturali e politiche. E per segno di profondo rispetto, il campionato inglese ha preso una decisione che andrà avanti per tutto il weekend calcistico.

Con un messaggio ufficiale, la lega del campionato inglese ha condiviso il cordoglio per la morte del Principe Filippo, mostrando vicinanza a tutta la famiglia Reale. Il calcio non si fermerà, ma la Premier League ha deciso di osservare un minuto di silenzio prima di ogni gara del weekend. Inoltre, i calciatori dovranno indossare una fascia nera al braccio, in segno di lutto. I primi a scendere in campo saranno Fulham e Wolverhampton, che questa sera daranno il via alla 31a giornata di campionato. Al Monday Night che chiuderà il turno, ci sarà lo scontro tra Brighton ed Everton.

Questo il lungo messaggio della Lega inglese tramite i profili social: “La Premier League è profondamente dispiaciuta della scomparsa di sua Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a Sua Maestà la Regina, alla Famiglia Reale e a tutti coloro che nel mondo piangono la perdita di Sua Altezza Reale“.

