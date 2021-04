Juventus-Genoa: perché sarà (anche) la partita di Scamacca

Juventus-Genoa sarà un’occasione importante per Gianluca Scamacca. Potrebbe mettersi in mostra davanti agli occhi dei bianconeri, che sono stati ad un soffio dal portarlo a Torino.

Una squadra per chiudere definitivamente il discorso salvezza e l’altra per confermare i progressi mostrati con il Napoli. Juventus e Genoa si ritroveranno l’una difronte all’altra in un match dal grande valore in classifica, e gli occhi saranno tutti su Gianluca Scamacca. E’ stato la sorpresa dei grifoni, che lo hanno preso in prestito e lanciato senza esitare, ed è il desiderio di Andrea Pirlo, che lo aveva messo in cima alla lista dei desideri già a gennaio. Non se ne fece nulla, ma Scamacca, deciso a salvare il Genoa, non è di certo uscito dai radar della Juventus.

Classifica e mercato si intrecciano quindi, fra due club che hanno lavorato fianco a fianco nelle trattative. Pellegrini e Perin sono infatti bianconeri in prestito in Liguria, e faranno ritorno a fine anno in un club che dovrà decidere il futuro di entrambi. Di sicuro però il primo obiettivo di Paratici sarà Scamacca, e dovrà essere discusso con il Sassuolo.

Juventus-Genoa, Scamacca fra presente e futuro? Le ultime

Che la Juventus abbia provato a sondare il terreno con il Sassuolo e il Genoa non è una novità. L’interesse però non è mai tramontato, e il calciatore è ancora nel radar di Paratici. La Juve ha diversi buoni motivi per sondare il terreno con i neroverdi. Il primo è la ricerca di una punta di peso senza spendere troppo, perché l’impressione è che uno fra Dybala, Morata e Ronaldo andrà via, e arriveranno almeno due nomi per il fronte offensivo. Un titolare in grado di rilanciare la squadra ed un giovane che accetterebbe il ruolo di comprimario per prendersi il posto a suon di gol.

Scamacca sarebbe il profilo perfetto quindi, anche per un discorso tattico. In una stagione delicata gli errori di Pirlo non sono mancati, ma l’allenatore aveva chiesto due pedine in ruoli fondamentali, e a conti fatti le assenze di un centrocampista e di una punta di peso si sono avvertite. Il terzo motivo è nei numeri di Scamacca, che domani in Juventus-Genoa cerca il quinto sigillo in 20 presenze. Non un grande bottino, ma per un calciatore di 22 anni che lavora molto per la squadra è comunque una cifra importante.

Scamacca è inoltre un attaccante tenuto in grande considerazione da tutti i tecnici che ha avuto. Nelle nazionali giovanili è stato titolare dalla Under 15 alla Under 21, accumulando 35 reti in 68 presenze azzurre. Per gli Europei la sua presenza è da escludere, anche perché darà la caccia al trofeo con la squadra di Nicolato. La punta però si candida per un posto ai prossimi mondiali, e porterebbe alla Juventus quello spirito tutto italiano che manca da un po’. Di certo bisognerà bussare al Sassuolo, che è bottega cara e che lancia i suoi giovani senza pensarci troppo. L’anno prossimo De Zerbi potrebbe avere un attacco con Berardi, Caputo, Scamacca e Raspadori. Sicuri che possa rinunciare al centravanti? Difficile, ma con la giusta offerta i neroverdi potrebbero aprire ad una trattativa che i bianconeri cercano da tanto tempo.