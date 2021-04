“Vai via dalla Juventus”, Dybala e l’inaspettato consiglio di mercato

In casa Juventus regna l’incertezza per quanto riguarda il futuro non solo di Andrea Pirlo, ma anche di numerosi giocatori della rosa bianconera. Tra questi c’è Paulo Dybala: l’argentino con il destino appeso a un filo.

Dopo una stagione in cui è stato praticamente inutilizzabile dalla Juventus e da mister Pirlo, Paulo Dybala avrà a disposizione le ultime 8 partite di campionato (più la finale di Coppa Italia) per riprendersi il suo status nella squadra. Tornato dopo quasi 3 mesi dall’infortunio, ha battezzato il rientro con il gol decisivo contro il Napoli. Una rete liberatoria per la Joya, che tanto in questa stagione ha sofferto e mai come in questa stagione è stato messo in dubbio dalla Juventus.

Forse nemmeno nell’estate del 2019 il suo futuro è stato così in bilico, quando Paratici voleva inserirlo nella trattativa con il Manchester United per portare Lukaku in bianconero. Ad oggi i bianconeri sembrano ancor più sicuri di cedere il loro numero 10 nella prossima sessione di mercato, con la speranza di incassare almeno 60 milioni dalla sua vendita.

In tutto ciò Dybala sembra voler rimanere alla Juve almeno fino a scadenza di contratto, con la volontà comunque di rinnovare con la squadra che lo acquistò dal Palermo nel 2015. Fu Zamparini il presidente che portò l’argentino in Italia e fu Zamparini a venderlo alla Juve per quasi 40 milioni di euro.

Oggi, a distanza di 6 anni, il vulcanico e mai banale ex presidente è tornato a parlare della Joya. Con un consiglio di mercato chiaro e inequivocabile.

Dybala, Zamparini: “Juventus? Barcellona o Real Madrid”

Zamparini ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a Radio Sportiva. L’ex presidente del Palermo ha ammesso di essere ancora molto legato al calciatore argentino e, per l’affetto che prova nei suoi confronti, il consiglio è quello di lasciare la Juventus. “Gli mando i messaggi dicendogli di andare via dalla Juventus… da quando c’è Ronaldo non è più il Dybala che conosciamo”.

Zamparini: “Finché ci sarà il duo Marotta-Conte l’Inter continuerà a vincere” https://t.co/hej6dSs6WW — Fcinter1908 (@fcin1908it) April 9, 2021

Zamparini poi va oltre, non limitandosi a sostenere come la Joya debba lasciare i bianconeri, ma indicando anche le papabili squadre in cui l’argentino potrebbe andare. Su tutte le due principali sono Barcellona e Real Madrid, compagini dove Dybala (secondo l’ex presidente rosanero) potrebbe esprimersi al meglio.

Intanto il numero 10 dei campioni d’Italia domenica potrebbe avere una possibilità di partire titolare nella gara contro il Genoa. Potrebbe formare la coppia d’attacco dal primo minuto proprio con Ronaldo.