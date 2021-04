Manchester City-Leeds, Guardiola cade nella trappola di Bielsa

Il Manchester City perde clamorosamente in casa contro il Leeds e i numeri della partita vedono un dominio assoluto per i ragazzi di Guardiola: Bielsa può finalmente esultare.

Il Manchester City si fa sorprendere dal Leeds inaspettatamente. Dopo sei vittorie consecutive in tutte le competizioni, è la squadra di Bielsa a fermare la corsa dei Citizens. Una corsa verso il titolo, però, che proseguirà senza troppe discussioni, poiché la distanza dal Manchester United – secondo in classifica – è notevole.

Un dominio assoluto da parte dei padroni di casa. Oltre il 70% di possesso palla; oltre 600 passaggi completati contro 252; 29 tiri del Manchester City contro 2, ma sono proprio quelli che bastano al Leeds per festeggiare: e per la prima volta in carriera, Bielsa supera Guardiola.

Manchester City Leeds 1-2: Dallas regala la prima vittoria di Bielsa su Guardiola

Gli ospiti conquistano l’Etihad Stadium nella maniera più incredibile. Al 42′ è Stuart Dallas che con una conclusione da fuori area sorprende Ederson. Poco dopo, Cooper commette un fallo ed il VAR richiama l’attenzione dell’arbitro. A quel punto, il direttore di gara decide di espellere l’autore dell’infrazione, ma non senza destare polemiche sui social. Il Leeds resta in 10 uomini per tutto il secondo tempo, ma solo al 76′ arriva il gol del pareggio di Ferran Torres.

Sembrano spacciati gli Whites, ma resistono ad ogni tipo di tiro e pressione avversaria. La squadra non molla fino all’ultimo, quando Alioski lancia Dallas in contropiede con un colpo d’esterno favoloso. Il centrocampista nordirlandese non sbaglia al tu per tu contro il portiere e segna il gol del definitivo 1-2.

Marcelo Bielsa batte per la prima volta in carriera Pep Guardiola. Sono appena 4 i precedenti, tra Spagna e Inghilterra. Infatti, quando El Loco allenava l’Athletic riuscì al massimo a strappare un pareggio contro il Barcellona, poi perse una gara di Liga e la finale di Copa del Rey. La sfida d’andata tra City e Leeds è terminata 1-1, e ora il tecnico argentino può finalmente esultare. Terza vittoria consecutiva per i suoi ragazzi.