Ronaldinho lancia la nuova challenge: il premio in palio per i fan – Video

Ronaldinho annuncia il suo nuovo brano e lancia una challenge per i suoi fan: uno straordinario premio in palio per il miglior video.

Da quando ha lasciato il calcio si è tuffato in una nuova esperienza. Per dire la verità, non molto diversa da quello che faceva in campo. Ronaldinho danzava con il pallone, a ritmo di samba. Dopo anni, passano le musiche e passano le mode. Così, l’asso brasiliano ha investito tempo e denaro in nuovi progetti artistici a ritmo di trap. Infatti, da qualche tempo si dedica alla musica e tra poco uscirà il nuovo brano, con la collaborazione di Fabin e Welisson.

Per annunciare il nuovo disco dal titolo “Vem Pra Tropa”, Ronaldinho ha lanciato una challenge sul web nella quale si diletta a ballare. E se i suoi fan vogliono partecipare al balletto, possono ricevere un prezioso premio.

Ronaldinho, la challenge a ritmo trap: il premio al miglior video

L’ex talento brasiliano non è il primo che si diverte in ambito canoro. Basti pensare a Daniel Osvaldo che ha fondato un gruppo rock, ma ancora prima anche Maradona negli anni ’80 collaborò con un cantante argentino, per un disco i quali ricavati sarebbero andati in beneficenza. Dunque, non è assai raro che dal calcio si passi alla musica e forse qualche attinenza c’è.

Il 16 aprile uscirà il nuovo brano di Ronaldinho e in anteprima, sui propri canali social, l’ex attaccante di Barcellona e Milan ha pubblicato il video del suo balletto. Sotto la base trap del nuovo singolo, il pallone d’oro del 2005 si scatena con un impensabile performance. Inoltre, lancia una sfida a tutti i suoi follower. Chiunque voglia mostrare di saper ballare meglio di Ronaldinho, deve condividere il proprio passo di danza sotto la base musicale del suo singolo, con #PassinhoDaTropa. L’autore del miglior video sarà premiato con una maglia firmata dall’ex calciatore.