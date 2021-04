Milan, Theo Hernandez pronto al riscatto: col Parma per ripartire di nuovo

Theo Hernandez del Milan sta vivendo una 2021 complicato. Contro il Parma deve ritrovarsi, ricordandosi della doppietta dell’andata.

Il Milan si avvicina alla trasferta di Parma, conscia del fatto che per gli avversari è forse l’ultima spiaggia per salvarsi. I rossoneri, però, sanno che devono fare risultato per difendere quanto di buono fatto fino a questo momento, e soprattutto la zona Champions League. Per farlo avranno bisogno del miglior Theo Hernandez.

Il terzino francese, si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione. Infatti, fino a dicembre, ha segnato 4 gol, di cui 2 proprio nell’andata contro il Parma, e 3 assist. Tuttavia, da gennaio 2021, così come il Milan è andato sotto di rendimento, anche per Theo Hernandez le cose sono andate male.

Nessuna rete, se non nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa, e un solo assist nel 4-0 al Crotone. Nell’ultima partita con la Sampdoria, poi, ha regalato il gol del vantaggio a Quagliarella, con una pessimo passaggio sulla trequarti difensiva. Inoltre, Theo è sembrato nervoso negli ultimi tempi, come contro l’arbitro Pasqua in occasione della sconfitta per 1-0 del Milan contro il Napoli.

Leggi anche >>> Milan, Mandzukic colpito dalla maledizione della 9: a Parma per rifarsi

Leggi anche >>> In casa Milan si pensa al futuro: Pioli anche senza Champions?

Theo Hernandez, la Champions è uno spartiacque

Theo Hernandez del Milan, quindi, ha accarezzato insieme ai suoi compagni l’idea di prendersi lo scudetto, che però ora va in direzione Inter. Ora, i rossoneri devono anche stare attenti alla qualificazione per la prossima Champions League, che non possono perdere sia per i soldi del mercato, sia per tenere i migliori giocatori.

Proprio il terzino francese, che ha giurato amore per la maglia del Milan, potrebbe essere oggetto di una partenza che avrebbe dell’incredibile. Theo, è arrivato a Milano dal Real Madrid per 20 milioni, e il club spagnolo potrebbe riprenderselo.

Maldini, tuttavia, ha già fissato il prezzo. Ci vorrebbero 60 milioni di euro, più eventuali bonus, per riportarlo nella capitale spagnola. Una cosa, alla quale, i tifosi non vogliono neanche pensare.

Theo Hernandez del Milan, dunque, ha perso la verve avuta fino a dicembre. Da gennaio sia lui che la squadra sono calati, ma adesso c’è bisogno di riprendere a correre, per andare in Champions League e non rovinare quella che fino a oggi, è stata una grandissima stagione.