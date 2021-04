Milan, rinnovo Ibrahimovic: Maldini esce allo scoperto

Paolo Maldini ha parlato della situazione legata ai rinnovi di contratto in casa rossonera. Il Milan pronto a blindare Zlatan Ibrahimovic: parole importanti prima della gara contro il Parma.

L’annuncio che tutti i tifosi rossoneri attendevano è finalmente arrivato. Non è ancora ufficiale ma stando all’ottimismo di Paolo Maldini per il nero su bianco ci manca davvero poco. Zlatan Ibrahimovic rinnova contro il Milan: lo svedese firmerà per un’altra stagione e rimarrà protagonista in Serie A fino alla soglia dei 41 anni (40 li compirà il prossimo ottobre). L’attaccante del Diavolo, 16 gol in campionato fino a oggi, non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e, chissà, potrà tornare a fare la voce grossa anche in Champions League.

“Ti posso parlare della situazione di Ibrahimovic: mancano pochi dettagli, quindi siamo vicinissimi al rinnovo“, ha detto Maldini prima della gara contro il Parma, annunciando di fatto l’accordo tra il Milan, Ibra e Raiola. Si rimane in attesa di conoscere l’esito delle altre trattative, quelle urgenti per Calhanoglu e soprattutto Donnarumma.

Una grande notizia quindi per i rossoneri, che sperano di poter “onorare” l’ultimo (occhio però a non dirlo troppo forte) anno di Ibra nel grande calcio con la partecipazione alla prossima Champions League. Una competizione, comunque, che verrà “anticipata” dall’Europeo, torneo nel quale l’attaccante svedese vorrà sicuramente lasciare il suo solito marchio.

Zlatan Ibrahimovic is set to sign a new contract with AC Milan until June 2022, agreement reached and here we go 🇸🇪🤝

Paolo Maldini just confirmed to Sky Sport: “Yes, it’s just a matter of details…”.

Zlatan will be 40 in October. Never ending Ibra. https://t.co/6oc6eVePlk

