In casa Milan si pensa al futuro: Pioli anche senza Champions?

Il futuro allenatore del Milan potrebbe essere ancora Stefano Pioli, anche senza qualificazione in Champions League.

Il Milan guarda già al futuro, archiviate le speranze di conquistare in questa stagione il tricolore, la squadra di Stefano Pioli, ultimamente apparsa non in brillanti condizioni, a questo punto si guarda le spalle e prova a blindare, se possibile, quantomeno il piazzamento utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. I rossoneri, forse speravano davvero di rivelarsi la grande sorpresa della stagione, e invece.

Invece succede che lo stesso Pioli, parlando del suo Milan, dichiari di non aver mai nominato la parola scudetto e nemmeno, forse, di averci mai pensato seriamente. Probabilmente, da quelle parti avevano fiutato la casualità, nonostante l’ottimo rendimento della squadra, di quel primo posto. Posizione che, evidentemente non rispecchiava pienamente i valori espressi in campo dallo stesso Milan e soprattutto dagli sfidanti.

Leggi anche >>> Insigne, il rinnovo non arriva: agente a colloquio a Milano

Leggi anche >>> Il Covid non ferma Luiz Adriano: l’ex Milan la combina grossa

In casa Milan si pensa al futuro: Pioli dovrebbe essere confermato

Al Milan filtra ottimismo circa la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Lo stesso Stefano Pioli ha parlato del finora oggetto misterioso Mario Mandzukic, oggetto misterioso in rossonero, si intenda, e dell’apporto che questi potrebbe dare alla squadra in vista della volata finale della stagione. Il Milan, ha ancora voglia di lottare e di blindare il suo secondo posto. Per lo scudetto, magari, poi si vedrà.

Stefano Pioli, in ogni caso, molto stimato ed apprezzato dalla società rossonera, potrebbe essere l’allenatore del Milan, la prossima stagione, anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Un rapporto che sembra sia destinato a durare, considerati i buoni risultati ottenuti, finora, nel corso della stagione. Il secondo posto, se tale dovesse confermarsi per i rossoneri, rappresenterebbe un ottimo punto di partenza per il futuro.