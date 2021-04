Zoe Cristofoli scopre tutti i tatuaggi: lady Hernandez da urlo in bikini – Foto

Zoe Cristofoli incanta tutti in costume: la compagna di Theo Hernandez scopre tutti i tatuaggi, si vedono dal primo all’ultimo.

La Tigre di Verona è graffiante come poche. Zoe Cristofoli sa come conquistare i cuori dei suoi follower con foto affascinanti e spettacolari. La showgirl veronese ha 24 anni ed è diventata celebre per una piccola relazione con Fabrizio Corona, ma da un po’ di mesi è la compagna di Theo Hernandez, terzino rossonero.

Di recente ha dovuto smentire i rumors sul presunto litigio con il giocatore del Milan, con il quale spesso giocava sui social, condividendo simpatici siparietti. L’amore non sembra mancare, a detta sua, ma non tutti sono così convinti, visto che non pubblica più foto con Theo. Tuttavia, Zoe continua ad incantare sul suo profilo, grazie al suo meraviglioso corpo statuario. E quest’oggi ha deliziato i suoi fan.

Zoe Cristofoli, che meraviglia in costume: il post conquista i fan – FOTO

Lady Hernandez è un animo ribelle. Una diavoletta, per ricordare il simbolo rossonero del club del suo ragazzo. Zoe Cristofoli ha posato per uno shooting in bikini e le foto lasciano senza parole. La modella veronese mette in mostra l’intero corpo, ricoperto di tatuaggi che si vedono dal primo all’ultimo. In un set esotico, la bellezza della “Tigre” risalta in tutto il suo splendore.

La compagna del terzino francese riscuote grande successo sui social con questo meraviglioso post e non manca molto per arrivare al milione di follower. Le immagini condivise da Zoe Cristofoli sono mozzafiato.