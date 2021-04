Parma-Milan, espulso Ibrahimovic e ira Donnarumma – VIDEO

Ibrahimovic espulso nel match fra Parma e Milan da Maresca: Donnarumma si scatena contro Maresca.

Milan in affanno dopo le parole di Ibrahimovic, espulso per qualche frase di troppo contro il Parma. Maresca non ci ha pensato due volte ed ha estratto il rosso per lo svedese fra l’incredulità dei calciatori rossoneri. Dopo l’espulsione nel match di Coppa Italia contro l’Inter, lo svedese si ripete in Serie A. Dalle prime ricostruzioni pare che Ibrahimovic abbia riferito qualche parola di troppo a Maresca, che lo ha espulso rilanciando le possibilità del Parma, poi in gol contro il Milan.

Si è acceso un capannello attorno al direttore di gara, che ha incassato anche le parole poco tenere di Donnarumma. Una curiosità. Dieci anni fa, sempre il 10 aprile, l’attaccante fu nuovamente espulso ma contro la Fiorentina. Una data che di certo non porta fortuna al centravanti, che rischia la stangata dopo il diverbio con Maresca. E non solo lui.

Parma-Milan, espulso Ibrahimovic ma rischia anche Donnarumma. Le parole del portiere

Rischia molto Ibrahimovic, e tutto dipende dal referto di Maresca, che potrebbe mettere nel mirino anche Donnarumma. Il portiere dopo il rosso al compagno d’attacco ha fatto 50 metri di campo per parlare con il direttore di gara, e le sue parole non sono state per niente carine nei confronti di Maresca. L’arbitro potrebbe prendere provvedimenti anche per il numero uno rossonero che gli ha riferito due frasi pesanti.

La prima è simile a quella che sempre a Maresca fu diretta da Antonio Conte. “Sei un fenomeno, sei sempre tu”. Poi però il portiere ha aggiunto una pesante indicazione sul metro di giudizio nella direzione arbitrale, sbilanciato a parer suo in favore dei padroni di casa.

Pioli ha provato a calmare gli animi in una corsa Champions che il Milan rischia di giocare per almeno una gara senza lo svedese. Bisognerà capire quali siano le precise parole di Ibrahimovic, che ha lasciato il Milan in 10 contro il Parma e potrebbe incassare anche na squalifica più pesante. Un errore non da lui, che potrebbe condizionare il cammino della squadra di Pioli, apparsa nervosa oggi contro i ducali.