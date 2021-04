Il calcio su Twitch. Ormai si stanno superando tutti i tabù e ogni media è buono per andare in diretta. Pericolo overbooking?

Il calcio è diventato un prodotto sempre più mediale. Sorprende, ma fino a un certo punto, l’esperimento spagnolo che manderà una gara del suo torneo direttamente sulla piattaforma Twitch, quella solitamente usata dai gamers per condividere partite digitali in diretta.

Ebbene, sabato semi-digitale anche per la Liga sarà Athletic Bilbao-Real Sociedad a inaugurare le gare in diretta su Twitch, attraverso il canale dello spagnolo Iblei Llanos, uno streamer con cinque milioni di contatti. Nemmeno su un canale ufficiale, da quanto si apprende, qualcosa che era totalmente imprevisto sino a qualche anno fa.

Twitch è la piattaforma preferita dai gamers, diventata però anche un modo per trasmettere dirette di vario genere. Restando in campo sportivo, molti commentavano partite nostalgiche su questo canale, come nel caso dei tifosi del Parma ad analizzare le gare della Coppa Uefa, oppure altri ancora facevano la telecronaca degli incontri su playstation e xbox. C’è chi invece ha allargato il mezzo alla platea sportiva con le dirette, come nel caso degli approfondimenti dei giornalisti juventini.

Così Twitch è diventato non solo il mezzo dei nativi digitali con la consolle in mano, bensì una sorta di nuova piattaforma universale. Con buona pace di Facebook e Youtube che sembrano già appartenere al passato.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Un nuovo media per un torneo combattutissimo

Serviva veramente questo ulteriore passaggio?

C’è qualcosa che lascia perplessi, ma forse è la mente ancora rivolta all’analogico a parlare. Anche se avere una gara in diretta su questo canale, dimostra come ormai anche la storia dei media stia cambiando in campo sportivo. A 100 anni dalla prima radiocronaca, il modo di raccontare lo sport sta diventando sempre più multitasking. Non c’è trasmissione che non abbia contatti social, messaggi whatsapp da leggere o altro ancora.

La trasmissione è fatta in favore del pubblico, la competenza a volte si perde per strada. Difficile, quasi al giorno d’oggi, capire e vedere un evento sportivo per quello che è: solo un evento. Pubblicità, discorsi lunghi, pre live e altre mille istruzioni a corredo travalicano dal semplice correre di un pallone in un campo da calcio.

Si passa quindi ad altre soluzioni, curioso che su Twitch vada a trasmettere il derby basco, uno dei più storici e soprattutto ancorati al passato. La squadra di Bilbao è ancora ligia al suo dovere del principio: nessun “straniero” può indossare la maglia biancorossa, e per “straniero” si intende lo spagnolo non basco. La Real Sociedad è fresca di vittoria nella Copa del Rey e punterà ad aumentare i suoi followers così.

Sperando sempre di non dovere vedere una finale dei Mondiali attraverso il canale del momento. Prima o poi arriveremo anche a questo, con buona pace dei nostri pensieri analogici.