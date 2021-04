I calciatori più preziosi nel mercato di Serie A: dominio Inter

Il dominio dell’Inter in Serie A è certificato dal valore di mercato dei calciatori nerazzurri: nella top ten ben 6 sono allenati da Conte. E che crescita.

L’Inter ha alzato l’asticella in Serie A, non solo nei risultati, ma anche nel valore che i tesserati hanno sul mercato. Un dominio assoluto nella top ten italiana, che certifica la qualità del lavoro di Antonio Conte. I calciatori prelevati negli ultimi anni sono diventati fondamentali nel filotto di partite che hanno portato la squadra in vetta alla classifica, e sono ormai merce preziosa. La Serie A infatti è comandata da una squadra che sul mercato ha un valore altissimo, ed è l’Inter, che ha investito bene e sta per raccogliere i frutti.

Merito di Marotta, che scova gemme preziose in grado di acquisire valore, ma anche di Conte, che ha chiesto tante pedine, ma ha avuto ragione. Il suo gioco, che piaccia o meno, ha dato valore alla rosa, moltiplicando le ricchezze di un club che usciva da anni duri sul mercato. Nella top ten di Serie A ben 6 calciatori dell’Inter sono fra i più preziosi del mercato, e già questo è un dato che fa riflettere sull’efficacia del lavoro del club. In campo e nelle trattative.

Mercato Serie A: l’Inter domina la classifica dei calciatori di maggiore valore. Una crescita chiara nei numeri

In testa alla top ten dei calciatori di maggiore valore sul mercato di Serie A c’è Romelu Lukaku, vero trascinatore dell’Inter. Lo conferma Transfermarkt, che come spesso accade aggiorna le quotazioni dei giocatori. Il belga ha un valore di 90 milioni, ma le offerte che potrebbero arrivare a Marotta difficilmente saranno più basse di questa cifra. Nella top ten ci sono anche Lautaro Martinez, valutato 70 milioni, e Barella, per distacco il miglior centrocampista della Serie A, che l’Inter adesso valuta sul mercato non meno di 60 milioni.

Tre pedine nei primi cinque posti di una ipotetica classifica. Gli altri 3 sono tutti in difesa. Skriniar, Bastoni e De Vrij hanno la stessa valutazione: 55 milioni di euro. Poi ci sarebbe Hakimi, che è addirittura fuori dai primi 10 posti, ma che certifica maggiormente la qualità nelle scelte operate. Ma di quanto è cresciuta l’Inter? Prendendo in considerazione i 6 calciatori sopra citati il calcolo è facile. Lukaku fra prezzo fisso e bonus è pesato per 78 milioni sulle casse del club, mentre Lautaro circa 25. E poi ancora Barella 28, Skriniar 34, Bastoni circa 13 fra la spesa e i giovani inseriti nell’affare con la Dea e De Vrij addirittura a zero dalla Lazio. Il conto è presto fatto: 178 milioni per i 6 calciatori. Il loro valore complessivo sul mercato si aggira intorno ai 385 milioni, ed è un capolavoro dell’Inter.

Serie A, Juve in calo nella valutazione dei calciatori: le altre arrancano

La Juve insegue. Nella top ten dei calciatori dal maggiore valore sul mercato di Serie A, ben 6 sono calciatori dell’Inter, e gli altri 4 divisi fra tre club. Tre sono bianconeri. Si tratta di De Ligt, che secondo le stime di Transfermakt vale intorno agli 80 milioni e poi ancora di Chiesa, che avrebbe un prezzo di 60 milioni così come Dybala. Nella Lazio c’è Milinkovic Savic, il cui valore è di circa 70 milioni, e poi Donnarumma, che ne vale 10 di meno del serbo.

A conti fatti è un dominio nerazzurro, che certifica la qualità nella ricerca dei calciatori e la bravura nell’anticipare la concorrenza. E Cristiano Ronaldo? Al momento il suo valore sul mercato è quantificato in 50 milioni circa. Una cifra che sembra irrisoria per uno dei calciatori migliori del mondo, che però ha 36 anni. La Juventus proprio su questo dato riflette. Meglio investire su giovani e cercare di far crescere il valore della rosa oppure puntare sui top che però perdono valore? La Serie A ha dato una sentenza, che incorona al momento l’Inter come la squadra che ha investito meglio sul mercato.