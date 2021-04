DAZN non funziona, tifosi furiosi. La nota: “Non in grado”

A pochi giorni dall’acquisizione del pacchetto principale dei diritti del prossimo triennio di Serie A, DAZN incappa in un clamoroso malfunzionamento: tifosi imbestialiti, Inter-Cagliari e Verona-Lazio non trasmesse sui devices.

Quest’oggi solo chi aveva l’opzione DAZN attivata con il proprio abbonamento Sky è stato in grado di vedere Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Le due partite della domenica trasmesse in streaming, infatti, non sono state visibili per tantissimi utenti che erano collegati da devices. Gare che è risultato impossibile trasmettere sia in wifi che su rete mobile, causando l’ira di tantissimi tifosi che in poco tempo hanno dato sfogo alla loro rabbia sui social.

Bersagliate, come prevedibile, le pagine Facebook, Twitter e Instagram della piattaforma digitale. Utenti imbestialiti per l’ennesimo disservizio che ha reso difficoltoso, se non impossibile, assistere ai due match di oggi. E la preoccupazione di molti va al prossimo triennio, quando ciò sarà DAZN a trasmettere la maggior parte delle gare della Serie A dopo aver vinto il bando con Sky.

Alla luce delle innumerevoli segnalazioni da parte dei clienti, DAZN ha voluto rilasciare due note tramite le sue pagine social, informando gli utenti del perché di questo disservizio reiterato. Un messaggio già condiviso nel primo pomeriggio ma ribadito al termine dei match delle 15:00, con il quale la piattaforma cerca di “sollevarsi” da eventuali responsabilità.

DAZN non funziona: “È un sabotaggio”. Problema esteso

Problemi non solo in Italia: Dazn down anche in Germania https://t.co/0oOSDZ82AK pic.twitter.com/e6sUqyW8sl — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) April 11, 2021

A quanto pare però il problema non sarebbe solo limitato all’Italia, bensì sembrerebbe esteso anche ad altri paesi europei. Ciò non placa ovviamente la furia dei tifosi di casa nostra che oggi non hanno potuto seguire le due gare trasmesse su DAZN. C’è chi parla di sabotaggio, chi invita a vergognarsi, chi si preoccupa per il prossimo triennio quando sarà la piattaforma streaming a mandare in onda gran parte delle partite.

Alcuni utenti su Twitter denunciano il malfunzionamento iniziato già nella serata di ieri, con tanti clienti che non sarebbero riusciti nemmeno a vedere il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Ore turbolente insomma in casa DAZN: la già poca fiducia dei tifosi viene ulteriormente minata dall’ultimo clamoroso, quanto esteso, disservizio internazionale.