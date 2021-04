Juventus, Kulusevski ritrova il gol: lo svedese è pronto al riscatto?

Kulusevski è tornato al gol contro il Genoa, che sblocca la partita per la Juventus. Una rete per il riscatto della stagione.

La Juventus batte il Genoa facilmente 3-1, soprattutto grazie a un primo tempo magistrale chiuso con 2 gol di vantaggio. Il primo, lo ha segnato Dejan Kulusevski, che non segnava da gennaio, quando in Coppa Italia fu decisivo nella vittoria ai quarti di finale contro la Spal.

In quella partita, inoltre, ci fu anche l’ultimo assist siglato in stagione. Fatto sta, che con la rete al Genoa, lo svedese potrebbe essersi ripreso nettamente, riscattando la fin qui brutta avventura con la maglia della Juventus.

Kulusevski, però, deve continuare a fare bene, e non riassentarsi come fatto da febbraio in poi. Le qualità le ha tutte, ma deve metterci del suo anche quando tutto gli gira male, e quando anche la squadra non fa risultati.

And here we are with the other goals that give #Juventus the win over #Genoa.

Cuadrado with a gorgeous bit of skill, finds Kulusevski who finishes off the move nicely for the first.#Juve #JuveLive #Genoa #JuveGenoa #JuventusGenoa pic.twitter.com/C0dhhOfZSP

