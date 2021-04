Sampdoria-Napoli, siparietto tra Quagliarella e Gattuso: “Pensa a giocare!”

Durante la gara tra Sampdoria e Napoli, Quagliarella e Gattuso si rendono protagonisti di un simpatico siparietto: l’allenatore va su “tutte le furie”.

Il Napoli esce trionfante dal Ferraris di Genova, grazie ai due gol segnati da Fabian Ruiz e Victor Osimhen. La Sampdoria non riesce a fermare gli azzurri, pur disputando una buona gara. Tra i blucerchiati ha giocato sin dall’inizio il capitano – grande ex della sfida e di origini partenopee – che nel corso della gara ha avuto un piccolo battibecco con il mister avversario. Durante la partita, Quagliarella ha discusso a distanza con Gattuso, infastidito dai suoi commenti a bordocampo.

Quagliarella a Gattuso: “Stai facendo la telecronaca”

L’allenatore del Napoli è solito incitare continuamente i suoi ragazzi. Spesso li telecomanda dalla propria panchina, suggerendogli i movimenti da fare sul terreno di gioco. Evidentemente, l’assenza di pubblico ha inciso di più del solito e le parole di Gattuso hanno risuonato in campo con maggior volume, dando fastidio a Quagliarella. Infatti, in un momento di gioco in cui la palla è uscita dal campo, l’attaccante della Sampdoria si è rivolto al mister avversario sarcasticamente: “Stai facendo la telecronaca“. Il tecnico calabrese non ha apprezzato il commento e ha apostrofato il calciatore: “Quaglia, pensa a giocare e non rompere i c……., cosa vuoi?“. Circostanze particolari, che capitano durante il gioco. Tra i due c’è massima stima ed è un episodio simpatico che resta limitato al campo.

Nonostante questo siparietto, Gattuso può dirsi soddisfatto per i tre punti conquistati contro i blucerchiati. Il Napoli è tornato a vincere dopo la sconfitta contro la Juventus, anche se ha rischiato di mandare tutto all’aria a quindici minuti dalla fine. Sul risultato di 1-0, la Samp è andata in gol con Thorsby, ma il VAR ha annullato la rete per fallo su Koulibaly. Successivamente, verso l’87°, Osimhen ha chiuso la pratica. Tuttavia, secondo Claudio Ranieri, questa rete è viziata da un fallo di Mertens sul centrocampista norvegese, spinto dal belga.