Edinson Cavani misterioso sui social: il messaggio che fa sperare i tifosi

Edinson Cavani con un post su Instagram alimenta le voci sul suo addio al Manchester United. C’è il Boca, ma…

Edinson Cavani è stato uno degli ultimi idoli di Napoli. Un attaccante amato non solo per i gol, per la qualità e la capacità di fare reparto anche da solo. In Italia ha alimentato i sogni dei tifosi per l’attaccamento alle maglie che ha indossato, e per la capacità di lavorare e segnare senza mai un comportamento fuori dalle righe. Il suo addio al Psg è stato un colpo al cuore per i partenopei, ma Edinson Cavani anche in Francia ha confermato le grandi doti da bomber.

Poi il passaggio al Manchester United, dove fra una folta concorrenze e un modulo che prevede un solo attaccante di ruolo, non è riuscito a confermarsi. La sua esperienza terminerà fra pochi mesi, e nonostante i 34 anni, ci sono diversi club in fila per affidargli una maglia da titolare.

Con un post su Instagram Edinson Cavani ha alimentato le speranze dei tifosi. Una foto con un messaggio semplice, quasi a voler riscrivere la sua storia. Magari in un posto in cui è già stato o altrove. Sicuramente lontano da Manchester, che non è il luogo migliore per una punta che ha bisogno di una piazza calorosa.

Edinson Cavani in cerca di una nuova maglia: il messaggio del centravanti

Ed ecco che Edinson Cavani alimenta le speranze dei tifosi. Gli è bastata una foto e poche parole ad accompagnarla. “C’è sempre un motivo”, ha scritto l’attaccante, ritratto mentre è seduto e scrive qualcosa su un foglio. Un messaggio che potrebbe rappresentare l’apertura di un nuovo capitolo della sua storia. A 34 anni quella dell’uruguaiano potrebbe essere l’ultima avventura in una carriera ricca di gol, e le offerte non gli mancano.

IL POST DI EDINSON CAVANI SU INSTAGRAM — clicca qui

Ci pensa il Boca Juniors, che con Tevez potrebbe comporre un fronte offensivo avanti con l’età, ma che farebbe impazzire i tifosi della Bombonera. Le parole di suo padre hanno certificato l’addio alla Premier, ma Solskjaer ha frenato l’affare in uscita. “Parleremo con lui (Edinson Cavani) – ha sottolineato pochi giorni fa il tecnico – perché abbiamo ancora bisogno di un bomber vero in grado di fare gol pesanti”. La sua risposta potrebbe essere arrivata sui social e il Boca Juniors attende.