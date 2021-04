Liverpool, Anfield non è più una maledizione: il Real è avvisato

Il Liverpool di Klopp riesce a vincere per la prima volta in casa in Inghilterra, nel 2021. Maledizione sciolta a Anfield.

La stagione del Liverpool era iniziata con i migliori propositi, ovviamente al netto della pandemia, visto soprattutto la vittoria della Premier League, dominata nel 2019/2020. Tuttavia, dopo una buona prima parte, da gennaio in poi le cose sono andate male.

Il ritardo di ben 22 punti dal Manchester City capolista, si è formato proprio nel 2021, anno in cui la squadra di Klopp sta faticando parecchio. Addirittura, a parte la vittoria nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lipsia, il Liverpool non ha mai vinto a Anfield in Inghilterra in questa stagione, prima del match con l’Aston Villa, in rimonta e con un gol al 91esimo di Alexander-Arnold.

Un incredibile striscia di risultati negativi in casa, per i Reds, non si era mai vista nella storia, ne aveva mai colpito una squadra campione in carica. Sono sta 8 le partite senza vittoria in casa, con 2 pareggi e 6 sconfitte.

Liverpool, Anfield per passare in Champions

Anfield, storicamente, è sempre stato uno stadio molto caldo che ha aiutato spesso il Liverpool a vincere e compiere delle imprese. Chiaramente, con la pandemia il supporto del pubblico è venuto meno, e l’impianto non ha potuto dare la spinta necessaria ai Reds.

Con la ritrovata vittoria contro l’Aston Villa, però, il Liverpool ha più fiducia anche in un Anfield vuoto, così da poter ribaltare il risultato dell’andata dei quarti di finale di Champions League, finita 3-1 per il Real Madrid in Spagna.

Klopp e i suoi, adesso, devono lavorare al massimo. Consci, comunque, di trovare un avversario forte ancor di più della scorsa settimana, dopo la vittoria nel classico. Tuttavia, anche senza pubblico, ci si aspetta che la spinta dell’impianto dia più forza a giocatori in maglia rossa.

Il Liverpool, quindi, è ritornato a vincere a Anfield, proprio in prossimità del ritorno col Real. Un buon auspicio, che deve essere confermato con una grande prestazione, cercando di andare in avanti e vedere poi dopo cosa potrebbe succedere, visto che le eventuali semifinali sono sempre un’incognita e il Barcellona ne sa qualcosa.