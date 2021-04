Monta la protesta dei tifosi dopo i problemi riscontrati nella visione di Inter-Cagliari su DAZN. Un buco nero he accende la polemica dopo la recente asta per i diritti tv.

DAZN va in tilt e Inter-Cagliari diventa un grande vuoto nero per gli appassionati di calcio. Niente da fare per gli abbonati alla piattaforma che si è aggiudicata i diritti tv per il prossimo triennio, che non si è presentata nel migliore dei modi dopo la gare delle 12.30. Un buco nero che è durato a lungo ed è stato immediatamente discusso dai tifosi che hanno atteso su DAZN di vedere Inter-Cagliari. Invano.

I commenti sono infatti poco benevoli su Twitter ed alimentano i timori sulla prossima stagione, che sarà in esclusiva sulla piattaforma streaming. Troppo alto il rischio di pagare un abbonamento e di attendere invano di vedere la propria squadra impegnata in Serie A.

Inter-Cagliari, DAZN nel mirino delle critiche: “Siamo sicuri che la trasmettano”

Crash in tutta Italia subito dopo la firma del contratto di esclusiva per 3 anni QUESTO È UN SABOTAGGIO BELLO E BUONO #DAZN — alberto procaccia (@albertoprocacci) April 11, 2021

Monta la protesta dopo i problemi riscontrati da DAZN nella trasmissione di Inter-Cagliari. La partita non è visibile sulla piattaforma che è stata duramente criticata dagli appassionati di calcio. Monta la protesta, e la maggior parte dei post sono indirizzati alla prossima stagione. Un vuoto lungo, senza apparentemente nessun messaggio e neanche il codice d’errore.

Chi sa che bell'annata che ci spetta — feligiopao (@FeliceSpagnolo) April 11, 2021

Dopo circa 20 minuti è apparso il codice 10-000-000 e un messaggio di scuse per il problema riscontrato. La ricerca del codice porta ad alcuni accorgimenti da provare ad effettuare, che però portano ad un nulla di fatto.

Tempo qualche mese e imploreremo @SkySport di riacquistare i diritti SeriaA.

#DAZN — Lorenzo MTW❤️🖤 (@Giannoulaky) April 11, 2021

La paura dei tifosi e di non riuscire a vedere neanche le gare delle ore 15, ma i maggiori timori sono rivolti alla prossima stagione, che vedrà la piattaforma web esclusivista nelle trasmissioni della Serie A. In molti stanno richiedendo un rimborso per i problemi riscontati nel match fra Inter e Cagliari.