Inter, Conte e Hakimi: l’esultanza al bacio è virale – VIDEO

L’Inter supera il Cagliari grazie ad un assist di Hakimi, mandato in campo da Conte prima del gol: la loro esultanza con il bacio diventa virale. “Per i calciatori mi butterei nel fuoco”

L’esultanza con il bacio fra Conte e Hakimi è la fotografia che rende meglio il successo dell’Inter contro il Cagliari. La scelta del tecnico di mandarlo in campo è stata premiata con l’assist vincente per Darmian, che ha certificato con la deviazione vincente l’undicesimo successo consecutivo. Il dodicesimo in casa. Numeri che rendono in discesa la corsa scudetto dei nerazzurri, premiati dal condottiero Conte e da Hakimi, il vero uomo in più dei nerazzurri, tanto da essere premiato con un bacio nell’esultanza del tecnico.

Dopo la rete di Darmian tutta la squadra è andata verso la panchina per abbracciare Conte, che dopo ha riservato un “pensiero” particolare per Hakimi. Un gesto che racchiude l’unione nello spogliatoio nerazzurro, dove è già in fresco il migliore champagne per brindare ad un titolo mai così vicino.

Hakimi e Conte: un bacio nell’esultanza che ha il sapore dello scudetto per l’Inter

L’abbraccio collettivo dell’Inter dopo la rete di Darmian potrebbe essere la fotografia dello scudetto in casa Inter. Una gioia liberatoria dopo le difficoltà contro il Cagliari, chiuso a difesa di un punto che alla fine non è arrivato. Il bacio di Conte ad Hakimi è un ringraziamento per l’azione dell’esterno, che ha spaccato dopo il suo ingresso una partita complicata.

Come vorrei essere lo zigomo di Hakimi pic.twitter.com/SerLObxf7y — Candito Medio (@ElBarto88713883) April 11, 2021

La sua serpentina sulla destra ha mandato in tilt l’organizzata difesa del Cagliari, che ha pagato a caro prezzo la qualità del calciatore inserito per dare la scossa ai nerazzurri. Ci è riuscito Hakimi, che poi è andato a raccogliere il bacio di Conte mandando in delirio i tifosi. In molti hanno sottolineato il gesto. “Ai limiti del porno”, o anche “il bacio dello scudetto”. Tante sono state le reazioni dopo un’esultanza che ha il sapore della vittoria in casa nerazzurra.

“Mi butterei nel fuoco per i miei calciatori”, ha dichiarato Antonio Conte commentando nel post partita il bacio ad Hakimi. Una frase ed un gesto che esprimono l’unione dello spogliatoio nerazzurro, che è forse il primo segreto per un titolo che già fra cinque giornate potrebbe essere ufficiale.