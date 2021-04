Verona-Lazio, altro crash di DAZN: i tifosi non ci stanno

Verona-Lazio e Inter-Cagliari nel mirino degli abbonati di DAZN che esprimono tutto il disappunto dopo i problemi della piattaforma streaming.

Anche Verona-Lazio diventa inaccessibile per gli abbonati di DAZN. Dopo i problemi nella visione di Inter-Cagliari, la piattaforma streaming che ha vinto l’asta per i diritti del prossimo triennio non è riuscita a garantire la visione agli abbonati del match fra gialloblu e biancocelesti. Si è scatenata l’ira dei tifosi quindi, infuriati per due match regolarmente inseriti nell’abbonamento pagato che però non sono stati praticamente mai accessibili.

Un biglietto di presentazione per niente buono dopo la lunga e chiacchierata asta per i diritti tv del triennio 2021-2024. Poco prima della scelta, ricaduta sul colosso dello streaming, in molti avevano manifestato dubbi per i problemi legati alla trasmissione. Incertezze che oggi si sono manifestate prima nella diretta predisposta a Milano e poi nel match fra Verona e Lazio, che mette DAZN nel mirino dei tifosi.

Verona-Lazio, tifosi infuriati con DAZN: “Restituiteci i soldi”

"Verona-Lazio oscurata causa problemi di Dazn". Nel buio della sala correvano voci incontrollate e pazzesche, si diceva che il Verona stava vincendo per 20-0 e che aveva segnato anche Silvestri di testa su calcio d'angolo. — Riccardo (@Dulafive) April 11, 2021

Verona-Lazio creerà quindi imbarazzo a DAZN, che non è riuscita a garantire la visione agli abbonati. Il messaggio di scuse presente sulla piattaforma e sui social non ha placato l’ira degli abbonati, che hanno sottolineato con frasi anche pesanti i problemi riscontrati nelle dirette. Una serie di messaggi che sottolineano tutto il disappunto per le trasmissioni che creano spesso problemi, e che agitano le acque in vista della prossima stagione, che vedrà il colosso dello streaming esclusivista per la Serie A.

Poi diteci anche come finirà Verona-Lazio — quei2delfanta (@quei2delfanta) April 11, 2021

Fra le frasi ironiche e le tante richieste che potrebbero scatenare polemiche e una richiesta collettiva di rimborsi, i problemi riscontrati creano imbarazzo anche alla Lega. La scelta di affidare l’esclusiva a DAZN necessita di una copertura totale per permettere ai tifosi di fruire del calcio senza grossi rischi. Le due partite coperte ma mai mandate in onda però rischiano seriamente di mettere in discussione l’operato dell’azienda che in partner con Tim prova a garantire un servizio di alto livello.

Dai però hanno rimediato con Verona-Lazio…questa si vede bene!!! #DAZN pic.twitter.com/8h5H8LJgoW — Giovanni Valentini (@givarts) April 11, 2021

Nemmeno Verona Lazio….le sentire le disdette che vi arrivano? — 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 🐧🖤💙 (@LadyValentina14) April 11, 2021