Real-Barcellona, Messi senza Ronaldo è perso: la statistica lo inchioda

Messi contro Ronaldo è stato per anni il succo di Real Madrid-Barcellona. Da quando Cr7 non c’è più però…

Messi contro Ronaldo è stato il duello più acceso in Real-Barcellona, ma più in generale in ogni classifica fra i migliori, in ogni discussione fra amanti del calcio, nei bar, fra i bambini che sognano di diventare l’uno o l’altro. Hanno acceso un dualismo infinito che continua a distanza. E lo hanno fatto a suon di gol, bellissimi. Le statistiche mettono i due calciatori quasi alla pari nella partita più attesa di Spagna. Fino alla permanenza di Cr7, la Pulga era in vantaggio di 7 reti con più partite giocate però del portoghese e una media fra minuti e reti messe a segno praticamente identica.

Segnavano sempre quando erano l’uno contro l’altro. Messi fu implacabile il 27 aprile del 2011, addirittura in Champions League. Cr7 era da poco arrivato fra i Blancos, ed era destinato ad aprire il dominio del Real in Champions. Quel giorno però l’argentino in una gara bloccata fino a 15 minuti dalla fine fece il fenomeno. Primo gol al minuto 76 su assist di Afellay e raddoppio da sogno. Tre uomini scartati in un fazzoletto e Casillas superato addirittura di destro.

Real-Barcellona: da quando Ronaldo è alla Juve Messi non incide più

Non fu l’unica perla della Pulga, e i suoi numeri contro il Real sono incredibili. Sono 26 gol e 14 assist contro le Merengues, divisi fra Liga, Champions e Coppe nazionali. Nel 3-3 del 2006 fece tripletta, così come nella stagione 2013-14 in un rocambolesco 3-4. Un uno contro uno infinito con Cristiano Ronaldo, che però nella caldissima estate del 2018, ha lasciato Madrid per approdare alla Juventus.

Da quel momento il dualismo è finito. E si è riacceso solo durante i gironi di Champions, in cui proprio Cristiano Ronaldo, nella vittoria bianconera ai danni degli spagnoli, ha impressionato tutti con un recupero di 70 metri fino alla propria aria di rigore per strappare la palla a Messi.

Da quando Cr7 non è più nella Liga però Messi si è spento. L’ultimo risale al 6 maggio 2018, in un 2-2 in cui l’argentino andò a bersaglio. Fu l’ultimo gol, perchè l’astinenza dura da 3 anni, e più precisamente 1070 giorni e 6 partite contro il Real Madrid in cui Messi non segna con la maglia del Barcellona. Da quando Baggio non gioca più, cantava Cremonini. Per Messi da quando Ronaldo non è più nella Liga, non arrivano reti e magie nella gara più sentita di Spagna.