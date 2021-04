Ronaldo, vicino ai 100 gol con la Juventus: col Genoa vuole arrivarci

Ronaldo è pronto a raggiungere i 100 gol con la Juventus, per farlo, gli servirà una tripletta contro il Genoa.

Cristiano Ronaldo è l’uomo dei record nel mondo del calcio, e anche con la Juventus non fa eccezione. Alla sua terza stagione, può già raggiungere i 100 gol con la maglia bianconera, visto che al momento ne ha ben 97 in tutte le competizioni.

Gliene mancano solo 3 per la quota desiderata, e domenica contro il Genoa può farlo. Del resto, contro la squadra ligure, in 4 partite di Serie A ha messo a segno ben 5 gol, viaggiando a una media di più di una rete a partita.

Per Ronaldo i 100 gol con la maglia della Juventus sarebbero un traguardo perfetto, ma il portoghese non può fermarsi. Infatti, c’è una qualificazione alla prossima Champions League da raggiungere, e certamente solo 3 reti non possono permettere di agguantarla.

Club dei 100 gol con la Juve, non ci prova solo CR7

Cristiano Ronaldo proverà a entrare nel club di coloro che hanno segnato 100 gol con la maglia della Juventus, ma non sarà l’unico. Difatti, l’appena restaurato Paulo Dybala, proverà a farlo prima del compagno di reparto portoghese.

L’argentino, dopo la rete al Napoli, è arrivato a quota 99, quindi in teoria è a un passo dal traguardo, oltre a essere più vicino rispetto a CR7. Tuttavia, non dovrebbe partire come titolare contro il Genoa, per via della forma ancora approssimativa, dando spazio al raggiungimento dei 100 gol da parte del portoghese.

Fatto sta, che nonostante le tante reti in maglia bianconera, entrambi non hanno un futuro assicurato alla Juventus. Per la permanenza dell’ex Real Madrid, è fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League, e l’assicurazione sulla costruzione di una grande squadra per vincerla; Dybala, invece, anche se dovesse fare un grande finale di stagione, potrebbe andare via facilmente.

Ronaldo, dunque, insegue i 100 gol con la maglia della Juventus. Per farlo, gli servirà una tripletta contro il Genoa, ma per rimanere in bianconero ne deve fare tanti altri per agguantare la Champions. Vista la sua forza e costanza sotto rete, è molto probabile che ci riesca.