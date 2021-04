Juventus, riscatto di Morata in dubbio: c’è l’alternativa

Aveva iniziato alla grande la stagione in bianconero, nel corso dei mesi però Alvaro Morata si è perso. Ora il suo riscatto è in dubbio, con la Juventus che pensa a un altro attaccante.

Il paradosso di Alvaro Morata: tre stagioni alla Juventus ma mai di proprietà dei bianconeri. È il curioso caso del centravanti spagnolo che, dopo il primo biennio a Torino in prestito dal Real Madrid, lo scorso settembre è tornato in Serie A ma a titolo momentaneo, stavolta però dall’Atletico. Se fino a qualche settimana fa sembrava quasi certa la conferma del bomber spagnolo ora qualche dubbio aleggia sul suo futuro.

Morata è in prestito annuale alla Juventus che, a fine stagione, potrà o esercitare l’opzione per il riscatto sborsando 45 milioni di euro, oppure rinnovare il prestito versandone altri 10. L’idea che sembra aleggiare per dalle parti di Torino è quella di non confermare il numero 9 della Spagna, soprattutto alla luce delle ultime deludenti prestazioni. In questo 2021 l’attaccante, che è dovuto rimanere anche out per un problema di salute, non è stato il giocatore spesso infallibile della prima parte di stagione.

Le recenti performance di Morata, certamente non supportato da una squadra in difficoltà, mettono in dubbio anche il rinnovo del prestito. Sembra, inoltre, che Paratici stia seguendo la vicenda di un altro bomber: un nuovo numero 9 per la Juve.

Juventus, niente riscatto Morata? C’è Icardi: l’ultima idea di mercato

Pirlo: “I want Morata, Dybala and Cristiano to play together if i got the chance.” #juvelive — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) April 10, 2021

Ecco quindi che potrebbe profilarsi all’orizzonte un clamoroso scenario di mercato. La Juventus che non conferma Morata, specialmente se nelle ultime 9 gare della stagione (8 di campionato più la finale di Coppa Italia) non dovesse riuscire a risollevarsi, con Paratici che si fionderebbe su un vecchio pallino dei bianconeri. Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto del PSG, sarebbe il primo nome sulla lista del CFO bianconero.

Icardi interessava alla Juventus sin dai tempi dell’Inter e ora Maurito potrebbe tornare in Serie A, ma nei grandi rivali della sua ex squadra. Un altro ‘sgarro’ dell’argentino che sicuramente non riqualificherebbe la sua immagine agli occhi dei vecchi tifosi. Su Icardi, però, ci sarebbe anche la Roma (specialmente se dovesse qualificarsi alla prossima Champions League), ma i giallorossi tengono viva anche la pista che porta a Belotti.