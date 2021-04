Chi è Kayky, il nuovo Neymar preso dal Manchester City- VIDEO

Mentre in Europa si discute sul futuro di Neymar, il Manchester City dal Brasile pesca colui che è considerato l’erede dell’attaccante del PSG. Mansour mette mano al portafoglio e per 10 milioni di euro di aggiudica Kayky, 17enne della Fluminense.

Domani Pep Guardiola sarà chiamato a sfatare, con il suo Manchester City, la maledizione europea che non lo ha mai voluto in semifinale in Champions League da quando guida gli inglesi. Il tecnico spagnolo vuole rompere questo sortilegio ma sulla strada verso il turno successivo ci sarà un Haaland e un Borussia Dortmund ancora pienamente in corsa per la qualificazione. Il bomber norvegese, a secco nella gara d’andata, vuole arricchire il bottino di 10 gol nella competizione, consolidando il suo primato in cima alla classifica dei marcatori.

Si ripartirà dal 2-1 dell’andata, un risultato che tiene abbondantemente in corsa i tedeschi che si affideranno domani come non mai al loro gigante norvegese, al centro di un vero e proprio caso di mercato.

Proprio mentre Guardiola e i suoi uomini si concentrano in vista della gara di domani, la squadra mercato del City piazza un importante colpo di mercato. Un investimento per Mansour che in Brasile pesca quello che in patria viene definito il nuovo Neymar. Si tratta dell’attaccante della Fluminense Kayky, 17enne considerato dai connazionali un vero craque e pagato dagli inglesi, per ora, circa 10 milioni di euro.

Kayky al Manchester City: battuta la concorrenza

Una vera e propria corsa al giocatore quella vinta dal Manchester City. Gli inglesi si sono aggiudicati quello che per molti è considerato il nuovo Neymar e lo hanno fatto sborsando una cifra decisamente importante. 8,5 milioni di sterline di base (quasi 10 milioni di euro) che potrebbero diventare 15 in base a bonus e risultati raggiunti. Un affare complessivo, potenzialmente, da circa 18 milioni di euro. Il club verdeoro, inoltre, riceverà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Meet 17 year old Kayky of Fluminense Globo confirmed in February that Manchester City agreed to sign him for €10M. pic.twitter.com/RNjcoExvuU — (@BrasilEdition) April 11, 2021

Kayky ha esordito quest’anno nella Fluminense e in sei partite è andato a segno in due occasioni. Il Manchester City ha battuto la concorrenza, tra le altre squadre, di Liverpool, Barcellona, Real Madrid e Shakthar Donetsk (club sempre molto bravo e attento a pescare in Brasile).

Il giocatore si unirà al City nel giugno del 2022 dove rimarrà, da contratto, per i prossimi cinque anni. A riportare la notizia di mercato il giornalista Fabrizio Romano.