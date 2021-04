Foto di squadra Barcellona: Piqué a ‘luci rosse’, ma che gesto fai?

Con qualche mese di ritardo è stata scattata la foto ufficiale del Barcellona 2020/2021. Particolare nelle tempistiche, dato che siamo ormai a fine stagione, e con qualche curiosità: su tutte il gesto ‘a luci rosse‘ di Piqué.

Dato il caos istituzionale degli ultimi mesi la foto ufficiale del Barcellona 2020/2021 è stata scattata con qualche mese di ritardo. Si è dovuto aspettare l’elezione del nuovo presidente, dopo le dimissioni lo scorso ottobre di Bartomeu, per poter avere la squadra al completo con il nuovo numero uno del club. Già di per sé si tratta di una foto a dir poco particolare, dato che è stata pubblicata dai canali social del Barcellona praticamente a fine stagione.

Guardando meglio, però, ci sono alcuni ‘spunti‘ decisamente interessati. Su tutti un gesto ‘hot’ di Piqué, con le dita in una posizione inequivocabile. Vedere per credere. Andando a ritroso nel tempo però si nota come già Ronaldinho prima e Neymar poi si erano resi protagonisti di un gesto praticamente identico. Che il difensore centrale del Barcellona (attualmente out per infortunio) abbia voluto strizzare l’occhio all’attuale 10 del Brasile, invitandolo magari a tornare in Catalogna?

📸 Official team photo FC Barcelona 2020-21 💙❤️ pic.twitter.com/lSkd5hoHoI — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 13, 2021

Piqué, tra l’altro, poche settimane che Neymar lasciasse il Barcellona per il PSG fu protagonista di una gaffe social, pubblicando una foto di loro due insieme con la caption “Se queda” (“rimane”). Un auspicio personale più che un’indiscrezione di mercato, considerando poi cosa accadde.

Tra le richieste di Messi per rimanere al Barcellona, tra l’altro, ci sarebbe proprio il ritorno di Neymar in blaugrana. E lo stesso brasiliano ha più volte dichiarato l’intenzione di voler giocare nuovamente con la Pulce. Se in Spagna o in Francia questo ce lo dirà solo il tempo.

Foto squadra Barcellona, non solo Piqué: le altre curiosità

Il gesto inequivocabile di Piqué non è sfuggito, in primis, ai media spagnoli che hanno subito rilanciato la notizia. A incuriosire però è anche lo sguardo perso nel vuoto di Dembelé, giocatore dato in partenza a fine stagione, e un Coutinho inserito digitalmente all’interno del gruppo squadra perché non presente allo shooting. Anche il brasiliano con tutta probabilità saluterà la Catalogna al termine di questo campionato.

Chissà che non possa essere, inoltre, l’ultima foto di squadra di Leo Messi: l’argentino ha il contratto in scadenza e le trattative per il rinnovo non sembrano decollare.