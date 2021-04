“300 milioni per Neymar”: l’offerta folle al PSG

Domani sera Neymar sarà in campo al Parco dei Principi per la sfida di ritorno contro il Bayern Monaco. Non si placano le voci riguardo il suo futuro: rinnova o torna in Liga? Intanto emerge un clamoroso retroscena di mercato.

Quello di Neymar potrebbe essere uno dei nomi attorno al quale ruoteranno molte voci di mercato nella prossima estate. Il calciatore brasiliano, con un contratto in scadenza nel 2022 (da 36 milioni a stagione) è atteso al rinnovo di contratto con il PSG, ma molto sembra possa dipendere anche dal futuro di Leo Messi. Da mesi il numero 10 della Seleçao ha espresso la volontà di voler giocare nuovamente con la Pulce, e il suo desiderio potrebbe essere esaudito da Leonardo, che sarebbe intenzionato a portare l’argentino a Parigi.

Leggi anche–> Messi, la richiesta al Barcellona per restare

A Barcellona però affermano come il capitano dei blaugrana, per firmare il rinnovo (scadenza a giugno 2021) abbia chiesto a Laporta di riportare proprio Neymar al Camp Nou. Si capisce quindi come la situazione sia piuttosto ingarbugliata e incerta. Le prossime settimane saranno fondamentali per chiarire il futuro di entrambi, intanto però l’ex agente di Neymar ha rivelato in un’intervista a L’Equipe un clamoroso retroscena di mercato.

Il fatto risale a due stagioni fa, quando nel 2019 arrivò al PSG una folle offerta da 300 milioni per il numero 10 brasiliano. Un’offerta dalla Liga, ma non dal Barcellona…

Neymar al Real Madrid: parla l’ex agente

Proprio quando il nome di Neymar torna di stretta attualità in casa Barcellona, ecco che spunta il clamoroso retroscena di mercato che accosta il brasiliano al Real Madrid. A parlare all’Equipe è l’ex agente dell’attaccante del PSG, Wagner Ribeiro, che rivela come nel 2019 i blancos avessero messo sul piatto qualcosa come 300 milioni di euro pur di avere l’ex Santos.

Era l’anno successivo la cessione di Ronaldo alla Juve e il Real era in cerca di un grande profilo da portare al Bernabeu. Alla fine arrivò Hazard (che di certo non ha lasciato il segno) ma ci fu un tentativo per Neymar, già trattato dai blancos nel 2013, anno del suo arrivo al Barcellona. Al tempo per un O’Ney poco più che ventenne Perez, rivela Ribeiro, offrì 40 milioni di euro.

Neymar is expected to sign soon his new contract with Paris Saint-Germain until June 2026, huge UCL bonus confirmed too. His entourage just announced to France Football: “Neymar wants to stay at PSG. He sees that the club is growing. He likes the project”. 🇧🇷 #PSG https://t.co/LMnrpctSkx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2021

Si è spinto per oltre 6 anni dopo, ricevendo sempre un “no” come risposta. Un sogno ricorrente Neymar per il presidente del Real Madrid. Un sogno evidentemente destinato a rimanere tale.