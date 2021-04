Psg, all in su Ronaldo: idea scambio e due pedine alla Juventus

Dalla Spagna giungono voci di una proposta del Psg alla Juventus: uno scambio clamoroso che porterebbe a Torino due pedine al posto di Ronaldo

I malumori di Cr7 alla Juventus accendono l’entusiasmo delle pretendenti e dalla Spagna arriva la voce di un clamoroso scambio sul quale sta ragionando il Psg per arrivare a Ronaldo. Una proposta che farebbe tremare le gambe ad Agnelli, pronto a valutare qualsiasi soluzione. La strada è tracciata. Se il portoghese dovesse decidere di restare in bianconero avrebbe il benestare del club. In caso contrario non sarebbero opposti veti, perché l’opportunità di incassare una bella cifra, e di risparmiare il faraonico ingaggio, non è scartata alla Continassa.

Ancora di più se la proposta in arrivo è in grado di colmare i vuoti in un attacco che sarebbe orfano di un calciatore prolifico, e in cui il futuro di Dybala e Morata è un rebus. Dubbi che accrescono le speranze di fare una breccia nelle sicurezze della Juve da parte delle pretendenti. As racconta di un tentativo da parte del Psg, che oltre a Donnarumma, vorrebbe approfittare del momento delicato dei bianconeri, che hanno interrotto l’egemonia in Serie A.

Pare infatti che alla Juventus potrebbe essere proposto uno scambio per arrivare a Cristiano Ronaldo, vecchio sogno di Al-Khelafy. Una trattativa difficile, ma non impossibile per “il collezionista di campioni”.

Leggi anche: Ronaldo, gol fantasma col Portogallo: il guardalinee lo paga a caro prezzo

Ronaldo e lo scambio con il Psg: la Juventus pronta ad ascoltare la proposta

La bomba di mercato sganciata da As trova conferme anche in Francia. Anche System Foot rilancia l’indiscrezione, che vorrebbe il Psg pronto a proporre uno scambio per convincere la Juventus a cedere Ronaldo. Sarebbe un affare difficile, che però potrebbe regalare a Cr7 un’altra opportunità per vincere la Champions in una piazza stracolma di campioni, e ai bianconeri una soluzione per il reparto offensivo.

Pare infatti che Al-Khelaafi potrebbe decidere di riscattare Kean dall’Everton, e inserirlo in un pacchetto insieme a Mauro Icardi. In un sol colpo i bianconeri si ritroverebbero con una vecchia conoscenza lasciata libera troppo in fretta, e con un centravanti che in Serie A ha fatto grandi cose all’Inter. La trattativa sarebbe delicata, perché bisognerebbe mettere seduti ad un tavolo Jorge Mendes, Mino Raiola e Wanda Nara. Un incrocio scoppiettante, che però con gli incastri giusti potrebbe accontentare i tre protagonisti dell’indiscrezione lanciata in Spagna. Il Psg ci pensa, e di solito quando punta un calciatore lo porta a casa. La Juventus riflette e attende di conoscere la volontà di Cr7, che a fine campionato chiarirà la sua posizione.