Vlahovic, la Fiorentina non fa sconti: Commisso vende ma il prezzo è alto

Rocco Commisso avrebbe dato la sua valutazione su Dusan Vlahovic, e la Fiorentina ha un piano. Il sacrificio è possibile, ma solo a patto di incassare una cifra molto alta.

Dusan Vlahovic è il vero rebus ma anche la certezza in casa della Fiorentina, e Rocco Commisso medita sul futuro dell’attaccante. Le 15 reti in campionato a soli 21 anni sono un bottino pesante per un calciatore che si è fatto spazio a suon di gol, prendendo per mano una squadra in difficoltà. Ci ha pensato lui, da vero leader, perché da solo ha segnato circa la metà delle reti in campionato dei viola. Un dato che fa riflettere sulle qualità del serbo, ma che è un monito al club, deciso a rivoluzionare una squadra poco convincente. Commisso ha bisogno di investire, perché il suo progetto alla Fiorentina almeno nei proclami è ambizioso, ma per farlo bisognerà capire come gestire la situazione Vlahovic.

L’attaccante non ha chiesto la cessione, ma è chiaramente attento ai club che stanno sondando il terreno. Le offerte in arrivo potrebbero garantirgli il palcoscenico della Champions, e non è da escludere che con il suo sacrificio, Commisso possa ricavare i soldi per allargare le basi del suo progetto e rilanciare la Fiorentina. Il dubbio è grande. Provare a trattenere il miglior giovane della Serie A per alzare maggiormente la sua valutazione o vendere subito e incassare una bella cifra. Il presidente pare che abbia scelto, e la valutazione spaventa le pretendenti.

Commisso ha deciso su Vlahovic, la Fiorentina chiede una cifra altissima: le ultime

E’ una via di mezzo quella scelta da Commisso e dal club. Vlahovic è un talento da trattenere, ma i numeri che circolano fanno. Il club avrebbe quindi scelto di sacrificarlo solo a patto di un’offerta da capogiro. Tuttosport racconta di una valutazione fatta dalla Fiorentina e da Commisso per Vlahovic. Circa 60 milioni per chi prova ad avvicinare il bomber viola. Una soluzione che ha un senso logico, perché i gigliati non avrebbero rimorsi in caso di un affare così remunerativo.

Intanto pare che il procuratore abbia già dato indicazioni sulla volontà del calciatore. Vlahovic avrebbe chiesto a Commisso 3 milioni di euro per il rinnovo contrattuale e una Fiorentina più competitiva. Una richiesta alta ma anche ragionevole, che però è un’apertura alle pretendenti. C’è il Milan, che ci pensa ma che non vuole spendere le cifre richieste, così come la Roma, ma la valutazione di 60 milioni sembra inavvicinabile. A questo punto la candidata più accreditata sembra il Borussia Dortmund, che in caso di una cessione di Haaland avrebbe già il colpo in canna e che in Germania continuano a segnalare come la candidata numero uno per chiudere la trattativa.

Commisso continua a riflettere, ma l’impressione è che il calciatore sia destinato ad un’estate caldissima sul fronte mercato. Le pretendenti provano ad abbassare le pretese, ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di cedere il gioiello serbo, e lo farà solo per un’offerta irrinunciabile.