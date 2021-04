Juve, Allegri e quella frase ad Agnelli su Ronaldo: c’è aria di addio

La Juve riflette sul futuro di Cristiano Ronaldo, e spunta una indicazioni di Allegri, suggerita ad Agnelli prima del suo addio. Intanto filtrano indiscrezioni sulle scelte del portoghese.

Nervoso, impreciso, meno decisivo che in passato. I commenti sulla stagione di Cristiano Ronaldo sembrano anche ingenerosi per un campione che in Serie A comanda la classifica marcatori con 25 reti. Potrebbe raggiungere facilmente quota 30 Cr7, che però divide. La Juventus conosce bene le qualità di Ronaldo, spesso decisivo, ma ha due mesi di tempo per valutare se trattenerlo o cedere per incassare una buona cifra da reinvestire. La chiave sulla quale riflette il club è solo una. Prima di lui il progetto riuscì a produrre un dominio in Serie A e due finali di Champions. Una crescita netta che ha prodotto cessioni illustri, valore al club, trofei sfiorati e altri vinti con facilità. Dall’estate del 2018, quella dell’affare del secolo in bianconero, qualcosa è cambiato.

La Champions è rimasta un miraggio, e il decimo storico scudetto non è arrivato. Inevitabile riflettere sul futuro, e nella testa di Agnelli risuona la frase che gli avrebbe riferito Allegri su Ronaldo, prima dell’addio del tecnico alla Juve. La ha svelata Repubblica, raccontando i particolari di un consiglio lasciato in dote al club, che fa discutere ma è tristemente reale. “Liberati di Ronaldo – avrebbe detto Allegri ad Agnelli – perché sta frenando la crescita della Juve”. Una frase che fa discutere, ma che sembra tristemente attuale. Quella indicazione non fu seguita, ma a distanza di 3 anni qualcosa è cambiato. Riflette Agnelli, che dopo quell’affare perse anche Marotta. E intanto incassa una indiscrezione che arriva sulla volontà di Cr7 nei prossimi mesi.

Leggi anche: La Juventus meglio dell’Inter: la classifica che premia i bianconeri

Juve, Agnelli e quel monito di Allegri: intanto Ronaldo avrebbe già scelto il futuro

La Juve riflette quindi, ma avrebbe già tracciato una strada per l’estate. Un’altra stagione di Cr7 in bianconero avrebbe un costo altissimo, e si tradurrebbe in un addio a zero fra un anno. Un rischio troppo alto, nonostante il valore del calciatore. Ecco che le parti sarebbero pronte ad incontrarsi al termine del campionato per valutare insieme il futuro del portoghese. Le parole di Allegri ad Agnelli su Ronaldo sembrano incredibilmente attuali in casa Juve, ma le difficoltà non mancano.

Non ci sarebbero al momento tante pretendenti, e il contratto di Cr7 è un ostacolo alto, a meno di una virata dell’attaccante che dovrebbe abbassare le richieste. Il calciatore però avrebbe già le idee chiare, e Mendes sarebbe già a lavoro per cambiare destinazione. La Gazzetta dello Sport ha infatti svelato due retroscena che agitano le acque. Cr7 avrebbe infatti chiesto al club di alzare il tasso tecnico della squadra ed avrebbe confessato agli amici più stretti che in caso contrario sarebbe pronto a lasciare l’Italia. Tutto ciò nel momento preciso in cui ad Agnelli tornano in mente le parole di Allegri su Ronaldo, che potrebbe essere sempre più lontano dalla Juve.

Una vicenda difficile da districare, resa ancora più delicata dalle cifre che il club dovrebbe spendere per un altro anno insieme al portoghese. Le prossime settimane potrebbero essere calde alla Continassa, ma i silenzi di Agnelli sono il presagio di decisioni drastiche che potrebbero travolgere diversi settori del club.