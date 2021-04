Psg-Bayern: Neymar, che sfortuna! Triste record per lui – VIDEO

Nel primo tempo di Psg-Bayern il protagonista è stato Neymar. Che sfortuna per il brasiliano, che porta a casa un record negativo incredibile.

Il Psg ha provato in tutti i modi a cercare la rete del ko nel primo tempo con il Bayern, guidato da un Neymar imprendibile. La rete alla fine la hanno messa a segno gli ospiti, grazie alla deviazione vincente dell’ex Choupo-Monting. Giochi aperti quindi, ma che sfortuna per i francesi, che hanno sfiorato il gol del vantaggio in tante occasioni.

Protagonista assoluto Neymar, che ha calciato in ben tre occasioni verso la porta del Bayern. Dopo i due assist all’andata ha cercato con forza di mettere la firma brasiliana sul match, ma si è scontrato contro una squadra che ha provato a limitarlo. E quando non ci è riuscita, ci ha pensato la fortuna ad aiutare Neuer, per tre volte battuto, ma senza subire gol.

Neymar, non è giornata: tre pali in 5 minuti colpiti in Psg-Bayern

Incredulo e senza parole. Solo un gesto per Neymar, che nel match fra il Psg e il Bayern si è fermato un secondo in campo e con le mani ha fatto il segno del 3. Sono i pali colpiti da O’Ney, in un primo tempo in cui solo la sfortuna gli ha negato un gol che avrebbe di gran lunga meritato.

Al primo pallone pericoloso dalle parti dei bavaresi, Neymar lascia partire una conclusione che Neuer riesce a sventare con l’aiuto del palo. E’ un grande intervento al 34′. Il bis arriva al minuto numero 38. Sugli sviluppi di una punizione, il brasiliano si accentra, salta un uomo e cerca la conclusione a giro. Palla sulla traversa e mani nei capelli per lui. Non c’è due senza tre, ed un minuto dopo arriva un altro legno. Imbeccato da Mbappé, Neymar ha l’occasione giusta per far male al Bayern e regalare il vantaggio al Psg. Nulla di fatto, perché la sua conclusione supera Neuer ma si stampa per la terza volta sul palo.

Una serie incredibile di occasioni sfumate per un soffio. La beffa arriva qualche minuto dopo su una deviazione di Chupo-Moting, che porta avanti i tedeschi. Restano 45 minuti ad O’Ney per cercare una rete che meriterebbe, nella speranza di non colpire un altro legno, che gli regalerebbe forse uno storico record negativo.