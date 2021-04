Buffon, il ritiro può attendere: nuova tentazione all’estero per il portiere

Gianluigi Buffon non ha ancora deciso il suo futuro e potrebbe lasciare nuovamente la Juventus per approdare all’estero: un club elogia il portiere e non esclude la trattativa.

A pochi minuti dalla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions, il dirigente del Porto Vítor Baía fa tremare i tifosi bianconeri. Gianluigi Buffon non ha rinnovato il contratto con la Juventus ed è in scadenza a giugno, ma non avrebbe ancora voglia di ritirarsi, pur avendo 43 anni.

Il Porto apre le proprie porte per un approdo del portiere italiano: “Buffon è il portiere più forte di tutti i tempi“, ha dichiarato Baía agli studi di Sky Sport. Successivamente, alla domanda di una possibile trattativa con l’estremo difensore, il dirigente è stato molto vago, ma non ha escluso la possibilità di un trasferimento.

Buffon e prima di lui Casillas: il Porto si affida ai grandi portieri a fine carriera

Che cosa hanno in comune Casillas e Buffon? Ancora nulla, forse per poco. Entrambi hanno disputato 18 partite contro e sono stati una fonte di ispirazione per giovani portieri. L’ultima volta che si sono affrontati era in Champions, in un Juve-Porto del 2017. L’estremo difensore spagnolo ha chiuso la sua carriera proprio nel club portoghese, dopo numerosi anni al servizio del Real Madrid. Dal 2015 al 2020 ha indossato i guantoni per difendere la porta dei Dragoni, riuscendo a conquistare qualche altro trofeo.

Il Porto puntò su Iker che aveva già 34 anni, ma non aveva intenzione di ritirarsi o fare il secondo ai Blancos. Nuovamente, il club portoghese sembra intenzionato a puntare sull’esperto numero uno italiano classe 1978. Gigi non è più un calciatore di primo pelo, ma in questa stagione sta dimostrando di essere ancora affidabile e la gara tra Juventus e Napoli ne è la dimostrazione.