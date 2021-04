Ramadan, dalla Serie A alla Premier: i messaggi dei calciatori – Foto

I calciatori musulmani condividono i loro messaggi per il Ramadan: da Koulibaly a Pogba, fino ad Ozil, gli atleti che seguiranno i precetti dell’Islam.

Quest’oggi comincia ufficialmente il nono mese del calendario islamico, meglio noto come Ramadan. E’ un periodo dell’anno particolare per i musulmani, che sono soliti rispettare alcune regole comportamentali per abbandonare vizi e peccati. Infatti, da quest’oggi 13 aprile al 12 maggio, i fedeli digiuneranno dall’alba fino al tramonto, eviteranno rapporti sessuali, non fumeranno, condurranno una vita di preghiera e lontana da atteggiamenti offensivi e violenti.

Sono tanti i calciatori che rispetteranno questi precetti religiosi, pur dovendo disputare l’ultima fase di stagione, quella che decreterà i verdetti. In Serie A ci sono diversi giocatori che si sono esposti pubblicamente e hanno augurato di trascorrere un buon Ramadan ai propri fratelli. Da Koulibaly a Ghoulam, da Hakimi a Calhanoglu. Ma anche altri importanti atleti come Salah, Ozil e Pogba hanno condiviso i propri messaggi social per stare vicini ai propri compagni di fede islamica.

Leggi anche >>> Serie A e Ramadan, da Koulibaly a Demiral: cosa faranno i calciatori fedeli



I calciatori di Serie A cominciano il Ramadan

Sono milioni i musulmani nel mondo che condivideranno insieme questo mese di sacrifici e preghiere. In Serie A alcuni calciatori hanno già condiviso sulle proprie pagine alcuni messaggi come “Ramadan Mubarak (il Ramadan sia benedetto), oppure Ramadan Kareem (il Ramadan sia generoso).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghoulam Faouzi (@ghoulam.faouzi)

Anche nel profilo del Milan è apparso un post per tutti i tifosi di fede musulmana. Inoltre, il club rossonero ha nella rosa calciatori che seguiranno il digiuno dall’alba al tramonto, come Hakan Calhanoglu, che attraverso una storia ha condiviso i propri auguri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Anche Achraf Hakimi, giovane stella del’Inter, ha mostrato un immagine ad hoc per questo periodo dell’anno così tanto atteso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Gli auguri dei calciatori musulmani all’estero

Paul Pogba e Momo Salah – entrambi ex giocatori di Serie A – hanno abbracciato virtualmente i fedeli attraverso alcune immagini sui social. “Spero che passiate tempo con i vostri cari in questo periodo di vacanze così speciali”, ha scritto il centrocampista francese. Ma anche Rudiger, Mane e Mahrez hanno condiviso i loro messaggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Anche Mesut Ozil, tedesco ma di origini turche e di fede musulmana, ha condiviso una bella foto su Instagram. Il calciatore ora è in forza al Fenerbahce e ha augurato il Ramadan Mubarak a tutti i fratelli e sorelle.