Bayern Monaco, è scontro con Flick: le ipotesi sul futuro

La trasferta del Bayern Monaco a Parigi potrebbe essere decisiva per il cammino in Champions e per l’avventura di Flick: è scontro fra tecnico e club. Il club prova a spegnere le voci di addio, ma il clima è teso.

Novanta minuti che potrebbero cambiare il volto del Bayern Monaco. I tedeschi a Parigi incontreranno la squadra più in forma in Europa, in grado di segnare tre reti all’andata e di superare con facilità il Barcellona nel turno precedente. Non sarà un compito semplice quello dei bavaresi, che dovranno ribaltare il 3-2 dell’andata incassato fra le mura amiche per tentare il bis in Champions. Le vicende societarie infatti non aiutano la squadra, che già paga l’assenza di Lewandowski nel momento più delicato della stagione.

La Bild racconta infatti di una frattura insanabile al Bayern Monaco fra Hansi Flick e Hasan Salihamidzić. Un diverbio che sarebbe scaturito dalla volontà del tecnico di trattenere Alaba, che invece non rinnoverà il contratto. Herbert Hainer, massimo dirigente del Bayern Monaco, ha ammesso che l’allenatore e Salihamidzić vanno spesso in conflitto a causa di due caratteri forti e decisi, ma ha provato a gettare acqua sul fuoco, dichiarando che i club non ha voluto accogliere le richieste di Alaba. Che avrebbe preteso cifre eccessive sul fronte rinnovo. Il massimo dirigente del Bayern Monaco ha inoltre ribadito che Flick non ha chiesto di cambiare aria, ma la Bild assicura che fra le parti sarebbe pronto un incontro imminente, e svela la voglia del tecnico di tentare una nuova avventura.

Leggi anche: Guardiola, incubo quarti: un miliardo per sfatare la maledizione Champions

Bayern Monaco, Flick ha le idee chiare: nonostante le smentite c’è già l’offerta per l’addio

C’è aria di crisi fra Hansi Flick e il Bayern Monaco. Nonostante le smentite neanche troppo convinte del club, che ha confermato alcune discussioni interne ma ha “confermato” il tecnico, la Bild svela un incontro imminente fra l’allenatore e Oliver Kahn. Un confronto in programma dopo il match con il Psg, che potrebbe con una rimonta dare forza al progetto o essere decisivo per la permanenza dell’allenatore in Bavaria. Non è solo un discorso tecnico, come afferma il tabloid tedesco, ma un incastro di fattori che potrebbe chiudere l’esperienza di Flick al Bayern Monaco.

I rapporti con il club sono tesi, e la nazionale spinge. L’addio di Loew è ormai scontato dopo gli Europei, e in vista del mondiale la federazione avrebbe scelto di puntare sull’uomo dei record. Dal suo avvento al Bayern Monaco Flick ha vinto tutte le competizioni a cui ha preso parte fino ad ora. Un dato che incentiva la Germania a puntare forte su di lui. Herbert Hainer ha ribadito che l’allenatore non ha chiesto di andare via, ma oltre alla nazionale anche tante squadre di club restano alla finestra. Una vicenda dai contorni più che chiari quindi, che potrebbe trasformarsi nell’addio del tecnico alla squadra dei record. Già domani con il Psg potrebbe aggiungersi un nuovo capitolo, che rischia di essere decisivo nel rapporto fra Flick e il Bayern Monaco.