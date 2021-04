Real Madrid, Florentino Perez vince le elezioni: tutti i suoi colpi Galacticos

Florentino Perez è stato eletto nuovamente presidente del Real Madrid: chi è l’uomo che ha portato Beckham, Cristiano Ronaldo e Kaka al Santiago Bernabeu.

Questa mattina, nella sede del Real Madrid, Florentino Perez è stato proclamato nuovamente presidente del club fino al 2025. L’imprenditore spagnolo ha cominciato la sua avventura da numero uno dei Blancos nel 2000, con il grande colpo di mercato Luis Figo, strappato ai rivali del Barcellona. Anno dopo anno ha costruito i suoi Galacticos, con Zidane, Ronaldo, Beckham, e nel frattempo ha conquistato grandi titoli a livello Nazionale e Internazionale.

Perez si dimise nel 2006, per ritornare in carica nel 2009 grazie alla vittoria delle nuove elezioni. Il suo mandato fu inaugurato dal grande colpo Kaka, seguito subito dopo da Cristiano Ronaldo: era cominciata una nuova era al Santiago Bernabeu. E poi ancora, Bale, Kroos, James Rodriguez, Hazard. Tantissimi colpi di mercato che hanno garantito altre Champions e trionfi in Liga.

Ora per il nuovo mandato al Real Madrid – il sesto di Florentino Perez – è atteso un grande acquisto entro la prossima estate. Il club sta concorrendo per il 35° titolo spagnolo ed è in corsa in Champions League. Il presidente madrileno ha ancora molta fame e vuole riempire ulteriormente la propria bacheca. Per farlo serviranno altri top player e non a caso Mbappé ed Haaland sono finiti nella sua agenda. Sembra quasi scontato che uno dei due attaccanti della nuova generazione possa indossare la camiseta blanca dalla stagione 2021-22.

Leggi anche >>> Zidane e il Real Madrid: chi farà la prima mossa?



Calcio e non solo: gli impegni extrasportivi di Florentino Perez

Nato nella Capitale spagnola l’8 marzo del ’47, Florentino è un ingegnere ma anche un politico. Infatti, a fine anni ’70 entrò a far parte del consiglio comunale di Madrid. Le sue ambizioni erano decisamente elevate, e dopo diversi incarichi nella Pubblica Amministrazione, a metà anni ’80 decise di partecipare alle elezioni generali in Spagna con il Partito Riformista Democratico, ma la sua lista non ottenne alcun seggio. Quell’anno vinse il PSOS di Felipe Gonzalez.

Essendosi laureato in ingegneria non ha mai abbandonato la sua strada, pur svolgendo importanti attività politiche. Infatti, a fine anni ’90 divenne presidente del gruppo ACS Actividades de Construcción y Servicios, di cui tutt’ora è dirigente. E’ considerato tra i 40 uomini più ricchi di Spagna e di recente ha mostrato interesse per rilevare le quote di Autostrade per l’Italia.

Nel 1994 partecipò alle sue prime elezioni al Real Madrid, ma non riuscì a vincerle. Solo 6 anni dopo ottenne il trionfo e cominciò una grande avventura ricca di successi clamorosi. In sei mandati ha conquistato 26 trofei, solo Santiago Bernabeu ne ha vinti di più: 32.